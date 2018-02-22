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General Mobile'ın yeni telefonları ortaya çıkıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.02.2018 15:54 | Son Güncelleme

General Mobile MWC 2018'de iki yeni modelini tanıtmayı planlıyor. Bu modellerden biri GM 8 olacak, diğerinin ise ismi bilinmiyor.

General Mobile'ın yeni telefonları ortaya çıkıyor!

Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde firmalar telefonlarını tanıtmayı planlıyor. Tanıtım yapacak firmalar arasında General Mobile'da bulunuyor. İki modelini tanıtmayı planlayan şirketin telefonlarından biri ülkemizde tanıtılan GM 8 olacak.

Diğer modelin ise ismi bilinmiyor. İsmi bilinmeyen modelin uygun fiyatlı, Android Go platformuna sahip bir model olması bekleniyor. Bu modelin Türkiye'de daha sonra satışa sunulacağı tahmin ediliyor. 27 Şubat günü yapılacak olan lansman, General Mobile'ın YouTube ve Facebook hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
General Mobile teknoloji

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