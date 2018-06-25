Gerçek kablosuz özgürlük : Razer Mamba HyperFlux + Firefly

Razer Mamba HyperFlux mouse, yanlardan yumuşak malzemeyle kaplı, özellikle sağ elde kullanıma uygun kıvrımlara sahip. Sağ yan tarafta konumlandırılan tuşlarından tekerleğine kadar, entegre led aydınlatma sistemine kadar göz okşayan, ayrıca 96 gramlık ağırlığıyla da kablosuz deneyimi özgürce yaşayabileceğiniz bir mouse.
Firefly HyperFlux pad ise, Razer’ın Razer HyperFlux kablosuz güç teknolojisini bünyesinde barındıran, aynı zamanda köşelerden ince led aydınlatma sistemiyle mouse’unuzun şıklığına bütünlük katan bir ürün. Bitmedi, isterseniz iki farklı zemini tercihinize göre kullanabiliyorsunuz. İster daha hızlı hareket etmeyi hedefleyin, isterseniz de daha dikkatli ve özenli. Bu tamamen size kalmış.
Razer diyor ki “Gerçek kablosuz özgürlük burada.”
Razer Mamba mouse’u kablosuz olarak kullanabiliyoruz. İsterseniz tabii kablolu da kullanabilirsiniz (Kutudan 2.1 metre uzunluğunda USB kablo da çıkıyor). Tekrar kablosuz kullanım tarafına gelecek olursak, mouse’la birlikte gelen HyperFlux pad, kablosuz güç aktarım teknolojisi sayesinde manyetik bir alan oluşturarak mouse’u aktifleştiriyor. Böylece ek bir pile gereksinim kalmadan ve bir güç kesintisi yaşamadan oyunlarda hızlıca yol alabiliyorsunuz. Tabii bunda gerçek 16 bin DPI değerinde 5G optik sensörün de payı büyük. Razer, en ufak hareketleri dahi algılayarak özellikle online arenada rakiplerinizin önüne geçmeniz için size fırsatlar sunuyor.
Razer Synapse 3 (Beta) desteği de bulunuyor
Bildiğiniz gibi Razer’ın güncel hemen hemen tüm ürünleri Razer Synapse 3 (Beta) desteği sunuyor. Razer’ın ücretsiz uygulaması sayesinde ister mouse’un tuşlarına özel komutlar atayın, isterseniz de milyonlarca renk seçeneği arasında gezintiler yaparak hem mouse hem de pad’iniz için yeni görsel deneyimler oluşturun. Bu da tamamen sizin elinizde. Tabii size özel hazırlayacağınız profil dosyalarınızı bulut depolamaya da aktarabiliyorsunuz.
Peki ya fiyat?
Razer, tüm dünyaca bilinen bir marka. Hazırladığı ürünlerde genellikle malzeme kalitesi ve performansı hep ilk konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Ne var ki fiyat konusu da Razer denildiğinde ilk merak edilen detaylardan.
Mouse ve pad, yani bu özel ikili set, ülkemizde 1200 TL’den başlayan fiyatlara bulunabiliyor. Baktığımızda hem şık tasarım hem de performanslı yapısıyla bu setin pek çok oyuncu için yıllarca hizmet verebileceğini söylemek güç değil, ama öte yandan çok daha uygun fiyata benzer performanslar sunan farklı ürünleri bulmak da mümkün.
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