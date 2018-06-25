Gerçek kablosuz özgürlük : Razer Mamba HyperFlux + Firefly

Razer Mamba HyperFlux mouse, yanlardan yumuşak malzemeyle kaplı, özellikle sağ elde kullanıma uygun kıvrımlara sahip. Sağ yan tarafta konumlandırılan tuşlarından tekerleğine kadar, entegre led aydınlatma sistemine kadar göz okşayan, ayrıca 96 gramlık ağırlığıyla da kablosuz deneyimi özgürce yaşayabileceğiniz bir mouse.

Firefly HyperFlux pad ise, Razer’ın Razer HyperFlux kablosuz güç teknolojisini bünyesinde barındıran, aynı zamanda köşelerden ince led aydınlatma sistemiyle mouse’unuzun şıklığına bütünlük katan bir ürün. Bitmedi, isterseniz iki farklı zemini tercihinize göre kullanabiliyorsunuz. İster daha hızlı hareket etmeyi hedefleyin, isterseniz de daha dikkatli ve özenli. Bu tamamen size kalmış.

Razer diyor ki “Gerçek kablosuz özgürlük burada.”



Razer Mamba mouse’u kablosuz olarak kullanabiliyoruz. İsterseniz tabii kablolu da kullanabilirsiniz (Kutudan 2.1 metre uzunluğunda USB kablo da çıkıyor). Tekrar kablosuz kullanım tarafına gelecek olursak, mouse’la birlikte gelen HyperFlux pad, kablosuz güç aktarım teknolojisi sayesinde manyetik bir alan oluşturarak mouse’u aktifleştiriyor. Böylece ek bir pile gereksinim kalmadan ve bir güç kesintisi yaşamadan oyunlarda hızlıca yol alabiliyorsunuz. Tabii bunda gerçek 16 bin DPI değerinde 5G optik sensörün de payı büyük. Razer, en ufak hareketleri dahi algılayarak özellikle online arenada rakiplerinizin önüne geçmeniz için size fırsatlar sunuyor.