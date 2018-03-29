Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi

BTK'dan yapılan açıklama neticesinde başta Getcontact uygulaması olmak üzere 20'nin üzerinde uygulama hakkında inceleme başlatılmış, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, “Bu tür programlar, kullanıcının iznini aldıktan sonra paylaşımda bulunuyor. Eğer kullanıcının açık rızası varsa, yasal olarak bir şey yapmamız mümkün değil. Programları inceliyoruz, eğer kullanıcıların rızası olmadan paylaşım tespit edersek, tespit edilen programa erişim engeli getireceğiz” sözlerini kaydetmişti.

Bugün ise uygulamaya Türkiye genelinde erişimin kapatıldığı ortaya çıktı. App Store veya Google Play Store üzerinden uygulamaya erişim sağlanamazken, Google veya Apple tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

'KİŞİSEL BİLGİLER TEHLİKEDE'

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de AA muhabirine, en popüler rehber uygulamalarından GetContact'ın kullanıcıların numarasını ve isimlerini havuzunda topladığını söyledi.

Uygulamanın rehberi kopyalama sistemi olduğu için kişinin numarası ve bilgilerini diğer kişilerle paylaştığına dikkati çeken Aktepe, şöyle devam etti: