GetContact programı nedir? Herkes bu uygulamayı konuşuyor (GetContact nasıl indirilir?)

Bugün sosyal medyada büyük yankı uyandıran GetContact uygulaması nasıl indirilir? GetContact uygulaması uygulamayı kuran kişilerin rehberindeki numaraları kendi havuzuna aktararak diğer sorgulama yapan kişilerle paylaşıyor.

GETCONTACT UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

GetContact uygulaması epey ses getirdi. Kullanıcılar ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamadan uygulamayı telefonlarını indirip rehber bilgilerini paylaşıyor. Peki bu ne kadar doğru? Ne kadar sağlıklı? Telefon numaranızın başka rehberlerde hangi isimde kayıt edildiğini nasıl görebiliyorsunuz? Aslında Get Contact yeni bir şey yapmıyor; yıllar önce yayında olan CiA tipi uygulamalar gibi kullanıcılar telefon rehberini paylaşıyor ve ortak bir havuzda bu bilgiler toplanıyor. Haliyle kullanıcılar bu uygulamaya girip rehberini paylaşan arkadaşlarının telefon rehberinde isminin nasıl göründüğünü öğrenebiliyor.

Uygulamanın asıl amacı kullanıcıları rahatsız eden telefon numaralarının aramasını önemek için filtre koymak. Ancak uygulamanın az önce anlattığımız yanı oldukça merak uyandırdığından son günlerde yoğun bir ilgi var.