Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı

Getcontact çılgınlığı son birkaç gündür Tüm Türkiye'yi esir almış durumda. Öyle ki herkes uygulamayı açıp kim hangi isimle kendisini kaydetmiş; öğrenmeye çalışıyor.

Getcontact telefonlar arasında hızla yayılıyor

1 / 15 Uygulamayı indirdikten sonra kullanıcılar kendi numaralarıyla arama yaparak kendi isminin arkadaşlarının rehberinde nasıl göründüğünü öğrenebiliyor. Ancak ilginç isimler görmeye de hazırlıklı olun!

2 / 15 Uygulamayı indirenler önce Search kısmına giriyor ardından kendi telefon numaralarını yazmaya başlıyor. İşte böyle. Ardından 'search' butonuna dokunuyorsunuz ve bekliyorsunuz.

3 / 15 Arama sonuçları işte bu kısımda görünüyor. Girdiğimiz bu numara şu an için 21 farklı rehberde kayıtlı görünüyor (tabii uygulamayı indirenlerin rehberinden bahsediyoruz). Üzerine dokunun.

4 / 15 İşte bu kadar. Artık sizin numaranızı kimler nasıl kaydetmiş görebilirsiniz. Bazı isimlere şaşırabilirsiniz; ancak sonuçlar gerçek. Peki sizi kimin bu şekilde kaydettiğini öğrenebilir misiniz?

5 / 15 Hayır. Böyle bir yol yok. Ancak bu uygulamayı yükleyerek kullanıcılar hem kendisine hem de rehberinde bulunan tüm numaraları farkında olmadan tehlikeye atıyor! Neden mi?

6 / 15 GetContact, sizden izin alarak hem sizin hem de rehberinizdeki tüm numaraları sizden kopyalıyor. Zaten şu cümleyi okuduğunuzda bile rahatsız olduğunuza eminiz. Rehberde hangi isimlerde yer aldığınızı merak ediyorsunuz; ancak bu merak size pahalıya patlayabilir.

7 / 15 GetContact, uygulamayı indiren kişilerin rehberindeki tüm numaraları ve isimlerini alarak kendi havuzuna aktarıyor. Ayrıca kullanıcının kendi numarası da sisteme otomatik olarak kopyalanıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor.

8 / 15 Kullanıcıların sisteme verdikleri bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi ise tehlike arz ediyor.

9 / 15 Ancak isterseniz telefon numaranızı bu uygulamadan silebilirsiniz; böylece uygulamadan telefon numaranız silinecek ve kimse numaranızı göremeyecek. Peki silme işlemi nasıl oluyor?

10 / 15 Önce Settings yani Ayarlar'a girin ve About GetContact'a dokunun.

11 / 15 Ardından Remove Account'u seçin.

12 / 15 OK butonuna tıklayın.

13 / 15 Uygulama üzerinden yapacağınız bu kadar! Ancak bilgisayar başında da yapacağınız bir iş var!

14 / 15 https://www.getcontact.com/en/unlist adresine girin ve numaranızı girip listeden telefon numaranızı son hamlede çıkarın.