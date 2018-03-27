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GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2018 21:48 | Son Güncelleme

GetContact uygulaması kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Kısa sürede hızla yayılan uygulamayla birlikte 'Kim beni nasıl kaydetmiş?' sorusuna yanıt bulunabiliyor. Özellikle Türkiye'de kullanıcıların büyük ilgi gösterdiği GetContact uygulamasını indirenler için uzmanlar uyardı. Kişisel bilgileriniz, fotoğraflarınız ve sosyal medya hesaplarınız tehlikede!

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

GetContact uygulaması kullananlar dikkat! Başınız belada olabilir. Kısa sürede hızla yayılan uygulamayla birlikte 'Kim beni nasıl kaydetmiş?' sorusuna yanıt bulan kullanıcılar, GetContact uygulamasını indirdiği andan itibaren güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya. Siber güvenlik uzmanları, izin vererek uygulamanın kullanıma sunduğunuz bilgilerle beraber fotoğraflarınızın sosyal medya hesaplarınızın dahi tehlikede olabileceğini belirtti.

Siber güvenlik uzmanları GetContact ve benzeri uygulamalar ile ilgili uyarıda bulundu. Uzmanlar son günlerin başkalarının telefon rehberinde hangi isimle ve nasıl kayıtlı olduğunu merak eden kullanıcıların indirdiği uygulama GetContact ve benzerleriyle ilgili güvenlik uyarısı yaptı.

CNNTÜRK'ün haberine göre güvenlik uzmanı şu uyarılarda bulundu:

GETCONTACT UYGULAMASI KULLANANLAR TEHLİKEYE DİKKAT!

"O programı yüklemiş olan insanlar arasında rehberler transfer edilİyor. O uygulamayı üreten firmalar sizin tüm bilgilerinizi kendilerine transfer etmiş oluyorlar. Peki uygulamayı üreten firmanın suçu yok mu? Elbette var ama siz uygulamayı yüklerken bunu yapacaklarını söylemiş oluyorlar. "İzin ver" ve "izin verme" seçeneği çıkıyor. Siz izin verdiğiniz anda gönül rahatlığıyla bunu uygulamış oluyorsunuz ve karşı tarafı yükümlülükten kurtarıyorsunuz. "

REHBER, SOSYAL MEDYA HESAPLARI, FOTOĞRAFLAR...

Verilen izinle sadece rehberin paylaşılmasıyla sınırlı kalmayabileceğini belirten uzman "Fotoğraflarınız alınabilir, sosyal medya paylaşımlarından özel bilgilere hatta bankamatik şifrelerine kadar ulaşabilirler. Aklınıza gelebilecek yada gelemeyecek her türlü bilginiz bu platformda paylaşılabilir" uyarısında da bulundu.

Verilen izinle sadece rehberin paylaşılmasıyla sınırlı kalmayabileceğini belirten uzman "Fotoğraflarınız alınabilir, sosyal medya paylaşımlarından özel bilgilere hatta bankamatik şifrelerine kadar ulaşabilirler. Aklınıza gelebilecek yada gelemeyecek her türlü bilginiz bu platformda paylaşılabilir" uyarısında da bulundu.

GETCONTACT NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.

İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları yapan numaraları raporlayarak diğer GetContact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Yazının başında da dediğimiz gibi, GetContact milyonlarca kullanıcının izin verdiği rehber verilerini ortak bir havuzda buluşturuyor. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.

Herkes bu uygulamayı konuşuyor! İsminiz rehbere nasıl kaydedildi?Herkes bu uygulamayı konuşuyor! İsminiz rehbere nasıl kaydedildi?
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