GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli

GetContact'le iligili mahkemeden son dakika kararı geldi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar ilgili önemli bir karara imza attı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.
Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme ve numara bulma imkanı sunan GetContact, son günlerde en popüler uygulamalardan birisi haline gelmişti. Uygulamanın kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri kopyalayarak kendi veritabanına dahil ederek, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade ediliyordu.
Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum