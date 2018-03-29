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GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

GetContact'le ilgili yeni gelişme! 'Rehberimde kim var' çılgınlığı hızla yayılırken, isim sorgulama ve rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirdi.

GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli

GetContact'le iligili mahkemeden son dakika kararı geldi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar ilgili önemli bir karara imza attı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.

Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme ve numara bulma imkanı sunan GetContact, son günlerde en popüler uygulamalardan birisi haline gelmişti. Uygulamanın kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri kopyalayarak kendi veritabanına dahil ederek, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade ediliyordu.

Getcontact nedir? Kim beni nasıl kaydetmiş dedirten uygulama: Getcontact!Getcontact nedir? Kim beni nasıl kaydetmiş dedirten uygulama: Getcontact!
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