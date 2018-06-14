Giriş seviyesine yönelik yeni bir oyuncu ürünüyle karşınızda

Razer Abyssus Essential’ın tasarımı
Son dönemde yaptığımız incelemelerimizde, hep üst seviye Razer gaming mouse’larından söz ediyoruz sizlere. Futuristik tasarım çizgilerinden detaylı tuş panellerine, yüksek DPI değerlerinden özelleştirme seçeneklerine kadar Razer’ın oyunculara adeta sihirbazlık ürünü pek çok seçenek sunduğu ortada. Bugünkü modelimiz Abyssus Essential, giriş seviyesine yönelik, daha mütevazi ve diğer birçok Razer gaming mouse’a kıyasla daha uygun fiyatlı bir model.
Abyssus Essential’ın oldukça sade bir tasarımı var. Ürünü kutudan çıkarır çıkarmaz bunu fark ediyorsunuz. USB kablo aracılığıyla PC’ye bağladığınızda da hem sırtındaki Razer logosu hem de alt kısımda konumlandırılan ışıklı özel paneli yanmaya başlıyor. Evet, Razer bu kez alttan aydınlatmalı bir sistemle karşımızda. Tıpkı Hızlı ve Öfkeli serisinde yer alan neon ışıklı hız canavarı arabalar gibi. Hız canavarı demişken, gerçek 7200 optik DPI sensör sayesinde bu mouse’un da o arabalardan geride kalmadığını belirtelim.
Mouse’un sade ve uyumlu bir tasarım çizgisi var. Böylece ister sağ isterseniz de sol elinizle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ekstra programlanabilir bir tuşa yer verilmeyen ürün, aynı zamanda oldukça da hafif, sadece 78 gram.
Şimdi de gelelim oyun performansına
Abyssus Essential’ın giriş seviyesinde bir oyuncu mouse’u olduğunu tekrarlayalım ve gelelim oyun performanslarına. Cihaz, özellikle old school olarak tabir edilen hızlı online FPS’lerde sizi adeta kanatlandırıyor. Örneğin Quake Champions oynarken 7200 DPI sensörün faydalarını fazlasıyla hissediyorsunuz. Öte yandan, programlanabilir ek tuşları olmadığı için RPG ve RTS tipi oyunlarda çok da kapsamlı bir kontrol mekanizmasına sahip olamıyorsunuz.
Ürünün aynı zamanda Razer Synapse 3 (Beta) programına da destek verdiği bildirildi. Profil dosyalarınızı ve özelleştirilmiş ışık efektlerinizi belirleyebiliyorsunuz. Yine de deneyimlerimiz esnasında Razer Synapse 3 (Beta) programının mouse’u görmediğini fark ettik. Dolayısıyla düzenlemeler yapamadık. Sanırız programda yapılacak yeni bir güncellemeyle bu mouse da uyumlu hale gelecektir.
Razer Abyssus Essential, ülkemizde 235 TL ücret karşılığında alınabiliyor.
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