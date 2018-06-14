Giriş seviyesine yönelik yeni bir oyuncu ürünüyle karşınızda

Razer Abyssus Essential’ın tasarımı



Son dönemde yaptığımız incelemelerimizde, hep üst seviye Razer gaming mouse’larından söz ediyoruz sizlere. Futuristik tasarım çizgilerinden detaylı tuş panellerine, yüksek DPI değerlerinden özelleştirme seçeneklerine kadar Razer’ın oyunculara adeta sihirbazlık ürünü pek çok seçenek sunduğu ortada. Bugünkü modelimiz Abyssus Essential, giriş seviyesine yönelik, daha mütevazi ve diğer birçok Razer gaming mouse’a kıyasla daha uygun fiyatlı bir model.

Abyssus Essential’ın oldukça sade bir tasarımı var. Ürünü kutudan çıkarır çıkarmaz bunu fark ediyorsunuz. USB kablo aracılığıyla PC’ye bağladığınızda da hem sırtındaki Razer logosu hem de alt kısımda konumlandırılan ışıklı özel paneli yanmaya başlıyor. Evet, Razer bu kez alttan aydınlatmalı bir sistemle karşımızda. Tıpkı Hızlı ve Öfkeli serisinde yer alan neon ışıklı hız canavarı arabalar gibi. Hız canavarı demişken, gerçek 7200 optik DPI sensör sayesinde bu mouse’un da o arabalardan geride kalmadığını belirtelim.