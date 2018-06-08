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Giyilebilir teknoloji pazarında farkı açıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2018 07:39 | Son Güncelleme

Yayınlanan son rakamlar giyilebilir teknoloji pazarında büyümenin yavaşladığını gösteriyor. Apple Watch satışları ise her geçen gün artıyor.

Giyilebilir teknoloji pazarında farkı açıyor

Pazar araştırma şirketi IDC giyilebilir teknoloji pazarı ile ilgili son raporunu yayınladı. IDC’nin raporuna göre 2018’in ilk çeyreğinde bu pazarın büyüme hızı düştü. Son çeyrekte toplam 25.1 milyon giyilebilir cihaz satıldı. Bu da giyilebilir cihazlar pazarı için yüzde 1.2’lik artış anlamına geliyor. Sonuç olarak giyilebilir teknolojiler pazarının büyüme hızı önceki çeyreklerin altında kalsa da Apple ve Fitbit gibi şirketler oldukça iyi bir çeyrek geçirdi.

Özellikle Apple Watch’un pazar payı kayda değer ölçüde arttı. Apple akıllı saatlerinin satış rakamları geçtiğimiz yılın aynı döneminde göre yüzde 13.5’lik artış gösterdi. Bu artış da saatin şebeke destekli versiyonlarının ABD dışında satışa çıkması da etkili oldu.

Apple’dan sonra en çok giyilebilir cihaz satan şirket Xiaomi oldu. Ancak buna rağmen Xiaomi’nin pazardaki gelir payı yüzde 1.8’de kaldı. Bunun başlıca sebebi Xiaomi giyilebilir cihazlarının bu pazardaki en ucuz ürünler arasında yer alması.

Fitbit Versa’nın çıkışı Fitbit’in üçüncü sıradaki yerini korumasını sağladı. Ancak şirketin satışları düşmeye devam etti. Bir dönemlerin bu pazarın lideri olan Fitbit’in satış rakamları yıldan yıla yüzde 30 düşüş yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Watch Giyilebilir teknoloji Fitbit Versa

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