Giyilebilir teknoloji pazarında Google damgası

Şu sıralar hayli durgun olarak görebileceğimiz giyilebilir teknoloji pazarında her şeye rağmen rekabet devam ediyor. Bu alanda en çok yatırım yapan firmalardan birisi olan Google, kendi Wear OS ekosistemi için yepyeni bir patent aldı. Fitness ve spor takibi konusunu merkeze alan patent, yapay zeka desteğiyle çalışarak kullanıcıyı daha aktif olmaya teşvik edecek.
Bu zaten var diye düşünebilirsiniz, ancak yeni sistemde akıllı saat; günlük rutininizi, takvim ve planlarınızı, saatlere göre hareketlerinizi ve hedef ilerleme durumunuzu değerlendirerek önerileri en efektif şekilde yapacak. Örneğin akıllı saatiniz, her gün evden çıktığınız saatten daha önce evden çıkarak biraz egzersiz yapmanızı önerebilir. Bu sayede önerileriniz tam olarak size uygun şekilde kişiselleştirilmiş olarak gelecek. Alışkanlıklarınızı bilerek önerilerin yapılması, elbette ezbere yapılan önerilerden çok daha efektif olacaktır.
Patentin sistemlere entegre edilmesi için ABD’li şirketin biraz süreye ihtiyacı var. İlerleyen sürümlerde neler olacağını göreceğiz.
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