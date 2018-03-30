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Gizlilik soruşturması ile karşı karşıya!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Facebook tarafından Cambridge Analytica’ya verilen kullanıcı verilerinin 2016’da yapılan ABD başkanlık seçimlerini manipüle etmek için kullanıldığı düşünülüyor.

Gizlilik soruşturması ile karşı karşıya!

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan veri ihlali ile tüm gözleri üzerine çekti. Tam 50 milyon kullanıcının özel bilgilerini Cambridge Analytica adlı analiz şirketine veren Facebook için işler giderek ciddi bir hal almaya başladı. Şirketin merkezinin de yer aldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketicilerin haklarının korunmasıyla görevli olan Federal Ticaret Komisyonu şirkete soruşturma açtı.

Federal Ticaret Komisyonu eski üst düzey çalışanlarından David Vladeck, kullanıcının izni olmaksızın 3. şahıslar yoluyla gerçekleşen her bir veri ihlalinin cezasının 40.000 dolar olduğunu söyledi. Yaklaşık 50 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığını hesaba katarsak Facebook, trilyonlarca dolar para cezası ile karşı karşıya demektir.
Şirket kurucusu ve aynı zamanda CEO’su olan Mark Zuckerberg, benzer veri ihlallerini yaşanmaması için gereken adımları attığını açıkladı. Ancak Facebook’un dünya çapında çok büyük bir güven ve itibar kaybı yaşadığı açıkça görülüyor. Ayrıca Zuckerberg, gelecek ay soruşturma kapsamında düzenlenen bir mahkemede duruşmaya gidecek.

ABD Senatörü Chuck Grassley, tüm dünyayı sarsan veri ihlali ile ilgili kullanıcı verilerinin nasıl sızdırıldığını ve bu tür kişisel verilerin nasıl daha iyi korunabileceği ile ilgili konuştu. Senatör Grassley, Twitter ve Google gibi şirketlere bu konularda şeffaflık çağrısında bulunmayı da ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook Cambridge Analytica

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