GM 5 Plus kullanıcıları için Android Oreo

GM 5 Plus kullanıcıları tarafından uzun zamandır beklenen Android 8.0 Oreo güncellemesi yayına girdi. Güncelleme için daha önce verilen tarih Şubat ayı olarak gözüküyordu ama ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda güncellemenin gelmesi mart ayı sonunu bulmuş oldu.

Güzel haberi Twitter’dan kullanıcılarına ulaştıran General Mobile, “İşte beklenen gün geldi! GM 5 Plus modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayında! Tüm GM 5 Plus kullanıcıları kademeli olarak Android 8.0 Oreo sahibi olacaklar!” Tweet’ini paylaşarak beklenen mutluluğu sağlamış oldu.

Kullanıcılar birkısmı güncellemenin cihazlarına henüz ulaşmadığını söylese de güncelleme, cihazlara kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Telefonun Ayarlar menüsüne girerek Telefon hakkında > Sistem güncellemesi > Güncellemeleri denetle adımlarını takip ederek Oreo güncellemesini cihazınıza uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz

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