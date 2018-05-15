Gmail artık Çevrimdışı!

Gmail geçtiğimiz ay yeni tasarımıyla sızdırılmıştı. Google ise Google I/O etkinliğinde Gmail’in yeni arayüzünü resmi olarak kullanıma sunmuştu. Google’ın etkinliğinde dikkat çeken bir detay vardı; o da Gmail’in çevrimdışı özelliğiydi. Gmail’in bir internet bağlantısı olmadan çalışmasına imkan sağlayan çevrimdışı özelliği artık kullanılabilir durumda.

GMAİL’İN ÇEVRİMDIŞI ÖZELLİĞİ SONUNDA KULLANIMA SUNULDU



Gmail bundan böyle internet bağlantısı olmaksızın çevrimdışı çalışabilecek. Gmail’in çevrımdışı özelliği sayesinde gelen e-postalar okunabilecek, bunlara cevap yazılabilecek hatta düzenleme ve silme işlemleri kolayca gerçekleştirilebilecek. Peki Gmail internet olmadan bu işlemleri nasıl yapacak? Aslında bu sorunun cevabı gayet basit.

ÇEVRİMDIŞI GMAİL İŞTE BÖYLE ÇALIŞIYOR



Google, siz Gmail’i çevrimdışı kullanırken tüm yapılan değişiklikleri saklı tutacak. Bir internet bağlantısı gerçekleştiğinde ise tüm işlemler Google’ın ana bilgisayarı ile senkronize olacak. Bunu internet bağlantısı olmadan atılan bir Messenger mesajının internet geldiğinde gönderilmesi gibi düşünebiliriz. Gelin şimdi de Çevrimdışı Gmail nasıl kullanılır ona bakalım.