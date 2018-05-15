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Gmail artık Çevrimdışı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay yeni tasarım diline geçen ve baştan aşağı yenilenen Gmail, artık internet bağlantısı gerektirmeden, çevrimdışı olarak çalışabilecek. Yani Gmail, çevrimdışıyken bile e-posta alıp gönderebilecek. İşte çevrimdışı yeni Gmail’in detayları…

Gmail artık Çevrimdışı!

Gmail geçtiğimiz ay yeni tasarımıyla sızdırılmıştı. Google ise Google I/O etkinliğinde Gmail’in yeni arayüzünü resmi olarak kullanıma sunmuştu. Google’ın etkinliğinde dikkat çeken bir detay vardı; o da Gmail’in çevrimdışı özelliğiydi. Gmail’in bir internet bağlantısı olmadan çalışmasına imkan sağlayan çevrimdışı özelliği artık kullanılabilir durumda.

GMAİL’İN ÇEVRİMDIŞI ÖZELLİĞİ SONUNDA KULLANIMA SUNULDU

Gmail bundan böyle internet bağlantısı olmaksızın çevrimdışı çalışabilecek. Gmail’in çevrımdışı özelliği sayesinde gelen e-postalar okunabilecek, bunlara cevap yazılabilecek hatta düzenleme ve silme işlemleri kolayca gerçekleştirilebilecek. Peki Gmail internet olmadan bu işlemleri nasıl yapacak? Aslında bu sorunun cevabı gayet basit.

ÇEVRİMDIŞI GMAİL İŞTE BÖYLE ÇALIŞIYOR

Google, siz Gmail’i çevrimdışı kullanırken tüm yapılan değişiklikleri saklı tutacak. Bir internet bağlantısı gerçekleştiğinde ise tüm işlemler Google’ın ana bilgisayarı ile senkronize olacak. Bunu internet bağlantısı olmadan atılan bir Messenger mesajının internet geldiğinde gönderilmesi gibi düşünebiliriz. Gelin şimdi de Çevrimdışı Gmail nasıl kullanılır ona bakalım.

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GMAİL’İN ÇEVRİMDIŞI ÖZELLİĞİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Çevrimdışı Gmail’i kullanabilmek için yapılması gereken birkaç ayar var. Öncelikle yapmanız gereken şey ise Gmail’in yeni tasarımına geçiş yapmak. Eğer bu geçişi yaptıysanız ve hesabınız kişisel bir hesapsa Gmail arayüzünün sağ tarafında bulunan Ayarlar menüsündeki çevrımdışı seçeneğine tıklayıp ‘’Çevrimdışı e-postayı etkinleştir’’ seçeneğini işaretleyerek yeni çevrimdışı Gmail’e geçiş yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Google Gmail Çevrimdışı

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