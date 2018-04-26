Gmail baştan aşağı yenilendi!

Gmail tasarımında uzun bir zamandır değişime gitmedi. Ta ki Google'ın geçtiğimiz günlerde aldığı bir karara kadar. Kararla birlikte Gmail'in hem tasarımı baştan aşağı değişti hem de yeni yetenekler kazandı. En büyük revizyonlarından birini geçiren Gmail’in yeni tasarımı sonunda ülkemizde de kullanıma açıldı.
YAPAY ZEKA GMAİL'E GELDİ
Yeni Gmail'in yetenekleri tamamen kullanıcıların işini kolaylaştırmaya odaklı. Bu yeteneklerden en dikkat çekeni ise yapay zeka tabanlı çalışan akıllı yanıtlar özelliği. Bu özellik sayesinde gelen bir mail’e Google’ın önereceği otomatik yanıtlar ile cevap vermek mümkün. Gmail'e eklenen bir diğer özellik ise erteleme özelliği. Bu özellik o an ihtiyacınız olmayan mail'leri gelen kutunuzdan geçici bir süreliğine kaldırıyor. Kaldırılan maile daha sonra kolaylıkla erişilebiliyor.
YENİ GMAİL TASARIMINA NASIL GEÇİLİR?
Gmail'in daha canlı renklere sahip yeni sürümü halihazırda seçili olarak gelmiyor. Yeni tasarım için Gmail'in içinde, sağ tarafta bulunan ayarlar simgesindeki “Yeni Gmail tasarımını dene” seçeneğine tıklamak gerekiyor. Tıklamayla birlikte Gmail’in yeni tasarımı karşınıza sunulmuş oluyor.
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