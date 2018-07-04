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Gmail’de büyük tehlike! Mail’leri gizli gizli okumuşlar…

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Google’ın mail servisi Gmail hakkındaki şok gerçeği The Wall Street Journal’ın hazırladığı rapor ortaya çıkarttı. Rapora göre birçok uygulama ve yazılım geliştiricisi Gmail kullanıcılarının e-postalarını okudu hatta hesaplarına bile erişti. İşin kötüsü ise mail’leri okutan tek servis Gmail değil.

Gmail’de büyük tehlike! Mail’leri gizli gizli okumuşlar…

Google mail servisi Gmail birçok kişinin aktif olarak kullandığı bir servis. İnsanlar Google’ın altyapısına çok güveniyor olacak ki çoğunlukla Gmail’i tercih ediyor. Ancak The Wall Street Journal’ın hazırlattığı bir rapor tüm bu güveni sarsacak cinsten.

YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ GMAİL GELEN KUTUNUZU OKUYOR

Gmail hakkında hazırlanan rapora göre, birçok yazılım geliştiricisi milyonlarca Gmail kullanıcısının gelen kutusuna ortak oldu. Kullanıcıların her bir mail’ine erişim imkanı sağlayan geliştiriciler, tüm gelen kutusunu analiz ediyor. Özellikle tatil, gezi ve alışveriş gibi alanlarda faaliyet gösteren sitelerde Gmail hesabını kullanan kullanıcılar farkında olmadan yazılım geliştiriciler tarafından takip ediliyor ve hedefli reklam çalışmalarının bir parçası oluyor. Google her ne kadar güvenlik konusunda kullanıcılarına sadık kaldığını söylese de rapora göre yazılım geliştiricileri hala kullanıcıların hesabına erişebiliyor.

GELİŞTİRİCİLER: ‘HER ŞEY HEDEFLİ REKLAM İÇİN’

The Wall Street Journal’ın raporunda adı geçen ve e-postalara eriştiği iddia edilen uygulamaların temsilcilerine göre ise verilerin okunması tehlikeli bir olay değil. Google’ın e-postalara erişme konusunda çok sıkı kurallar uyguladığını söyleyen uygulama temsilcileri, sadece reklam amaçlı bu verileri kullandıklarını belirtiyor. Öyle ki Google da uygulama temsilcileriyle aynı fikirde.

GMAİL’DEKİ TEHLİKEYE GOOGLE’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gmail tehlikesinin basında yer alması üzerine açıklama yapma gereği duyan Google’ın Cloud Güvenlik ve Gizlilikten Sorumlu Direktörü Suzanne Frey, e-postaların Google dışı çeşitli uygulamalar tarafından okunduğunu kabul etti ancak uygulamaların çok ciddi bir inceleme sürecinden geçildiğini ve verilerin tamamen reklam amaçlı kullanıldığını söyledi.

GMAİL’DEKİ MESAJLARIN OKUNMASINI ENGELLEYEBİLİRSİNİZ AMA…

Google’ın Gmail açıklaması Gmail kullanıcıları pek tatmin etmedi. Ancak endişe verici bu duruma şimdilik bir çözüm bulabilirsiniz. Google hesap ayarlarındaki hedefli reklamlar ayarlarını kapatarak e-postanızı okuyan kişilerin hedefi olmayı kesin olmamakla birlikte engelleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Google Gmail mail e-posta

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