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God of War 4 için önemli açıklama

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

Şu aralar PlayStation 4 sahiplerinin merakla bekledikleri yapımlar arasında God of War 4 de bulunuyor. Nisan ayının sonlarına doğru çıkışını yapacak olan yapımda, bir kez daha Kratos karakterini kontrol etme şansına erişeceğiz.

God of War 4 için önemli açıklama

Bilindiği üzere son dönemde çıkan AAA tarzı oyunlarda yeni bir trend türedi. Oyun geliştiricileri artık sadece ek paketler ya da ek içerikler için ücret talep etmiyor. Artık, normal şartlarda oyun içerisinde gelen envanterlere bile para ödeyerek sahip oluyoruz. Açık konuşmak gerekirse artık bu işin cılkı çıkmış durumda. Özellikle de oyun sektörünün önemli isimlerinden EA ve Take Two gibi isimler, mikro ödemeler konusunu fazlasıyla abarttılar.

Fakat herşeye rağmen bu sisteme direnmeye çalışan geliştiriciler de yok değil. Bunlardan birisi de Santa Monica. God of War 4 projesinin başındaki ekip, Nisan ayında satışa sunacağı yapımda mikro ödeme sistemi bulunmayacağını doğruladı. Peki bu ne anlama geliyor?

Bu açıklama sonrası şunu söylemek mümkün. God of War 4’ü satın aldıktan sonra, herhangi bir içerik ya da envanter için ekstra bir ücret ödememize gerek kalmayacak. Oyun içerisindeki tüm silahları alnımızın akıyla savaşarak kazanacağız.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Yeni God of War oyunu hali hazırda PS Plus üzerinden ön siparişe sunulmuş durumda. Yani dilerseniz çıkış tarihinden önce ufak bir indirimle oyunu satın alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
God of War 4 oyun teknoloji

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