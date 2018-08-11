God of War için önemli güncelleme

PlayStation 4’e özel olarak satışa sunulan God of War, hiç şüphesiz 2018’e damga vuran yapımlardan biri olmuştu. GoW 3’te yaşanan olayların devamı niteliğindeki oyunda, Zeus ile dövüşünden sağ olarak kurtulmayı başaran Kratos’un İskandinav mitolojisindeki yaratıklar ve tanrılarla olan mücadelesine şahit olmuştuk.

Gerek kamera açıları, gerek dövüş sistemi, gerekse de dinamikleri ile şimdiye kadarki en farklı God of War yapımı olan yeni GoW oyun severlerden ve eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştı.

Yapımcı stüdyonun yan görevler ve craft sistemi sayesinde oynanış süresini hayli uzattığı GoW için şimdi de New Game+ modunu içeren yeni bir güncelleme geliyor.

20 Ağustos’ta yayınlanacak olan güncelleme sayesinde, oyun severler Kratos’un macerasını zevkle bir kez daha oynayabilecekler. Üstelik bu güncelleme sonrası, yeni zırhlar ve silah geliştirmeleri de oyuncuları bekliyor olacak. Ayrıca oyuna New Game+ ile başladığınızda, karşınıza çıkan düşmanlar daha farklı yeteneklere sahip olacak. Kısacası bu güncelleme ile yeni bir GoW oyunu oynuyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Şunu da dip not olarak belirtmemiz gerekiyor. Oyunun ilerleyişi sırasında araya giren uzun sinematikleri de güncelleme sayesinde geçebileceksiniz. Yani bu videoları tekrardan uzun uzun izlemenize gerek kalmayacak.

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