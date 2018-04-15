Nitekim God of War inceleme ambargosunun son bulmasıyla, merakla beklenen puanlar da ortaya çıkmış oldu.
God of War inceleme puanlarına baktığımızda en düşük notun 80 olduğunu görüyoruz. Ayrıca oyuna tam puan veren mecra sayısının da hayli yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. Görünen o ki God of War inceleme puanları baz alındığında hayli iddialı bir noktada bulunuyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri God of War inceleme puanları ile başbaşa bırakalım.
İşte God of War inceleme puanları;
Guardian 100
USgamer 100
Polygon 100
Game Revolution 100
GamesRadar+ 100
Easy Allies 100
Wccftech 100
We Got This Covered 100
ZTGD 100
JeuxActu 100
PlayStation LifeStyle 100
Push Square 100
Eurogamer Italy 100
Gameblog.fr 100
GamingTrend 100
God is a Geek 100
IGN 100
CGMagazine 100
Destructoid 100
Areajugones 99
LevelUp 98
Game Informer 98
Gamersky 97
The Games Machine 97
Hobby Consolas 96
InsideGamer.nl 96
Forbes 95
3DJuegos 95
Everyeye.it 95
SpazioGames 95
Video Chums 95
EGM 95
Gaming Nexus 95
GRYOnline.pl 95
COGconnected 95
Vandal 94
GamePro Germany 93
IGN Italia 93
Power Unlimited 92
Worth Playing 92
Meristation 92
Slant Magazine 90
Video Gamer 90
XGN 90
M3 90
Metro GameCentral 90
Multiplayer.it 90
Post Arcade (National Post) 90
Press Start Australia 90
PSX-Sense.nl 90
TrueGaming 90
Trusted Reviews 90
Digitally Downloaded 90
FANDOM 90
Gamer.nl 90
GamesBeat 90
GameSpot 90
Hardcore Gamer 90
IGN Spain 90
Attack of the Fanboy 90
Digital Trends 90
Metro Montreal 85
New Game Network 80
Stevivor 80
The Daily Dot 80
TheSixthAxis 80
Twinfinite 80
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer
Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle
Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?
NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum