HABER

God of War inceleme puanları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2018 16:28 | Son Güncelleme

Sony kısa bir süre önce dünyanın önde gelen mecralarına God of War’ı incelemeleri için promo versiyonlarını göndermeye başladı. Oyunu deneyip, inceleme yazılarını hazırlayan mecralar, incelemeler için Sony’nin ambargo tarihinin kalkmasını bekliyordu.

God of War inceleme puanları

Nitekim God of War inceleme ambargosunun son bulmasıyla, merakla beklenen puanlar da ortaya çıkmış oldu.

God of War inceleme puanlarına baktığımızda en düşük notun 80 olduğunu görüyoruz. Ayrıca oyuna tam puan veren mecra sayısının da hayli yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. Görünen o ki God of War inceleme puanları baz alındığında hayli iddialı bir noktada bulunuyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri God of War inceleme puanları ile başbaşa bırakalım.

İşte God of War inceleme puanları;

Guardian 100
USgamer 100
Polygon 100
Game Revolution 100
GamesRadar+ 100
Easy Allies 100
Wccftech 100
We Got This Covered 100
ZTGD 100
JeuxActu 100
PlayStation LifeStyle 100
Push Square 100
Eurogamer Italy 100
Gameblog.fr 100
GamingTrend 100
God is a Geek 100
IGN 100
CGMagazine 100
Destructoid 100
Areajugones 99
LevelUp 98
Game Informer 98
Gamersky 97
The Games Machine 97
Hobby Consolas 96
InsideGamer.nl 96
Forbes 95
3DJuegos 95
Everyeye.it 95
SpazioGames 95
Video Chums 95
EGM 95
Gaming Nexus 95
GRYOnline.pl 95
COGconnected 95
Vandal 94
GamePro Germany 93
IGN Italia 93
Power Unlimited 92
Worth Playing 92
Meristation 92
Slant Magazine 90
Video Gamer 90
XGN 90
M3 90
Metro GameCentral 90
Multiplayer.it 90
Post Arcade (National Post) 90
Press Start Australia 90
PSX-Sense.nl 90
TrueGaming 90
Trusted Reviews 90
Digitally Downloaded 90
FANDOM 90
Gamer.nl 90
GamesBeat 90
GameSpot 90
Hardcore Gamer 90
IGN Spain 90
Attack of the Fanboy 90
Digital Trends 90
Metro Montreal 85
New Game Network 80
Stevivor 80
The Daily Dot 80
TheSixthAxis 80
Twinfinite 80

Xiaomi Mi A2 çıkış tarihi kesinleşti

İşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattıİşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattı
CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Xiaomi'nin sıvı soğutmalı oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark tanıtıldı! Xiaomi Black Shark'ın özellikleri ve fiyatıXiaomi'nin sıvı soğutmalı oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark tanıtıldı! Xiaomi Black Shark'ın özellikleri ve fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
God of War Sony oyun teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsung'a büyük darbe!

Samsung'a büyük darbe!

Rüya gerçek olmuyor: Ucuz iPhone X başka bahara kaldı

Rüya gerçek olmuyor: Ucuz iPhone X başka bahara kaldı

Çift ana kameralı Galaxy S9

Çift ana kameralı Galaxy S9

Spotify’la olan farkı kapatıyor!

Spotify’la olan farkı kapatıyor!

6.4 inç ekran ve devasa pil

6.4 inç ekran ve devasa pil

Üç lensli kamerasıyla 2019 yılında satışa çıkacak

Üç lensli kamerasıyla 2019 yılında satışa çıkacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.