Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!

Alman otomotiv devi Volkswagen’in sevilen hatchback modeli Golf yenilendi. Detaylı bir şekilde revize edilen Volkswagen Golf gelişmiş otonom sürüş teknolojileri ve hibrid motor seçeneği ile gelecek. Yenilenen Golf için en dikkat çeken yenilik şüphesiz ki otonom sürüş teknolojileri. VW AG üst düzey yöneticilerinden Karlheinz Blessing yaptığı açıklamada ” Sekizinci nesil Golf’ün sahip olduğu geliştirilmiş otonom sürüş sistemleri, içerdiği güvenlik yazılımları ve sürücü yardım özellikleri ile hiç olmadığı kadar iyi noktada” dedi. Ayrıca mevcut yedinci nesil Golf modelinin inşa edildiği platform güncellendi. Araçta hafif metal kullanımı ile 50 kg ağırlık tasarrufu sağlandı.

Yenilenen VW Golf, benzin, dizel ve hibrid olmak üzere üç farklı güç aktarma organı ile satışa sunulacak. Kullanıcılara ayrıca standart önden çekişli modele ek dört tekerlekten çekişli (4 Motion) varyantlar da sunulacak.

Mevcut 1.0 litrelik üç silindirli benzinli motorun yerini 1.2 litrelik dört silindirli versiyonu alacak. Mevcut 1.4 TSI’nin yerini ise 1.5 TSI turboşarjlı benzinli alacak. Marka bu değişikliklerle AB’nin 2020 yılına kadar şart koştuğu 95g/km değerindeki CO2 emisyon standartlarını karşılamayı amaçlıyor.