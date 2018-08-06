Gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek

Bildiğiniz gibi Oppo çok yakında Oppo R serisinden yeni bir telefon satışa çıkaracak. R17 adını taşıyan telefon son günlerde sızdırılan görüntülerle karşımıza çıkmıştı. Bu görüntülerde dikkat çeken detaylardan biri, ne ön panelde ne de arka panelde parmak izi okuyucusu olmamasıydı.
Bu durum akıllara iki ihtimal getirdi. Oppo ya parmak izi sensöründen hepten vazgeçip yüz tanıma teknolojisine yönelmişti, ya da parmak izi sensörü ekrana gömülüydü. Bu soru bugün sızdırılan yeni görüntülerle cevap buldu.
R17’ye ait olduğu söylenen yeni görüntülerde telefonun ekranında parmak izi okuyucusu olduğu görülüyor. Dikkat çeken bir diğer detay da alt alta konumlandırılan çift arka kamera oldu.
Hatırlayacağınız gibi telefon daha önce TENAA’da görüldüğünde çift arka kamerası yan yana görüntülenmişti. Bu da ya bugünkü görüntülerin ya da TENAA’daki görüntüleri aslında R17’ye değil R17 Pro’ya ait olduğunu gösteriyor.
Daha gelişmiş özelliklere sahip Oppo R17 Pro’nun da R17 ile birlikte tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor.
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