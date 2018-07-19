Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışların ve Google ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin ilgili kanunu ihlal ettiği" iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu firmalarla ilgili sözlü savunma toplantısı, 28 Ağustos günü saat 10.30'da yapılacak.
Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 13 Ağustos mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.
Öte yandan, Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada karar verildi. AB’nin Google’a 4.34 milyar euro (5 milyar dolar) ceza kesti. Google'ın söz konusu eylemleri 2011 yılından beri devam ettirdiği belirtildi.
Google karar sonrası yaptığı ilk açılamada cezaya itiraz edeceklerini söyledi. Şirketin CEO'su , "Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir" dedi.
AA
IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı
Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den
Trump'tan şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir
Trans bireyi kadın hapishanesine koyunca ortalık karıştı!
CHP yönetiminden kurultay imzacılarına ilk yanıt!
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum