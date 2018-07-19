Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışların ve Google ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin ilgili kanunu ihlal ettiği" iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu firmalarla ilgili sözlü savunma toplantısı, 28 Ağustos günü saat 10.30'da yapılacak.

DİLEKÇEYLE BAŞVURULMASI GEREKİYOR

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 13 Ağustos mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

AB'DEN GOOGLE REKOR CEZA

Öte yandan, Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada karar verildi. AB’nin Google’a 4.34 milyar euro (5 milyar dolar) ceza kesti. Google'ın söz konusu eylemleri 2011 yılından beri devam ettirdiği belirtildi.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google karar sonrası yaptığı ilk açılamada cezaya itiraz edeceklerini söyledi. Şirketin CEO'su , "Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir" dedi.

AA

