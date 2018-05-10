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Google Asistan ile yemek siparişi verebileceğiz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 08:00 | Son Güncelleme

Google, teknoloji dünyasını hareketlendiren Google I/O’da yeni heyecan verici özelliğini duyurdu. Sadece birkaç sesli komutla Google Asistan ile yemek siparişi verebileceğiz!

Google Asistan ile yemek siparişi verebileceğiz

Amerikalı şirket halen devam eden konferansından çok güzel haberler getiriyor. Android P gibi merak edilen konuların yanı sıra özellikle biz Türk kullanıcılar için Google Asistan’dan üst üste müjdeli haberler geldi. Çok uzun süredir beklenen Türkçe dil desteğinin yanı sıra, yemek siparişi verme özelliği de sesli asistanla beraber kullanıcıyla buluşacak.

İlk aşamada Starbucks, Domino’s, Dunkin Donuts, Doordash, 7-Eleven, Just Eat, Panera, ve Applebee’s ile anlaşıldığı belirtilen özelliğin, önümüzdeki dönemde daha fazla firmadan destek alacağını söyleyebiliriz. Öte yandan Türkçe desteğini kazanan asistanın bu özelliği doğrudan Türkiye’de kullandırıp kullandırmayacağını bilmiyoruz.

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