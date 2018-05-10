Google Assistant Türkçe dil desteğine kavuşacak

Google, etkinlik sırasında Google Assistant’ın aralarında Türkçe dahil olmak üzere 4 farklı dilde daha hizmet vereceğini resmen açıkladı.
Siri, Alexa ve Cortana’ya rakip olan Google Assistant ile SMS gönderebilir, spor müsabakaların sonuçlarını öğrenebilir, çeviri yapabilir, hava durumunu öğrenebilir, gideceğiniz yerin navigasyon bilgilerine ulaşabilir, yemek yiyebileceğiniz yerleri öğrenebilir ve Google üzerinde yaptığınız her şeyi sesli olarak yapabileceksiniz.
Android’de eliniz ayağınız olacak olan Google Assistant, yaz aylarına doğru alacağı güncelleme ile Türkçe olacak. Sesli asistanı etkinleştirmek için “Ok Google” demeniz yeterli olacak.
Yapılan testlerde Apple’ın Siri’sinden daha doğru ve düzgün cevaplar verdiği ortaya çıkan Google Assistant, bakalım ülkemizde beklediği ilgiyi görecek mi?
Google Assistant‘ı kullanabilmek için; Android 5.0 veya daha sonraki bir sürüme, Google Play Hizmetleri 6.13 veya daha sonraki bir sürüme ve 2 GB RAM‘e sahip olmanız gerekiyor.
Google Assistant uygulamasını buradan Android telefonunuza indirebilirsiniz. Haziran ayında yayınlanması beklenen güncelleme ile uygulamayı Türkçe olarak da kullanabileceksiniz.
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