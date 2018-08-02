Google çentiğin sınırlarını çizdi

Apple’ın iPhone X ile ünlü ettiği çentikli paneller, Android dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Pek çok şirketin arka arkaya sunduğu bu tasarım anlayışı, elbette belirli düzenlemeler çerçevesinde olmalı. Bu bağlamda ABD’li şirket Android için bazı sınırlamaları kendi geliştirici blogunda yayınladı.

Yayınlanan kurallarda bildirim paneli hakkında bolca sınırlama mevcut. Çentiğin uygulamaların işleyişini bozmaması için önemli detaylar olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan başka ilginç bir detay daha var; Google cihazlarda en fazla iki çentiğin bulunmasını istiyor. Elbette bu daha önce görmediğimiz bir detay. Ancak çift çentiği ilerleyen günlerde bir şekilde görebiliriz.

Diğer önemli bir kuralsa çentiğin sadece dikey yönde olabilmesi. Yani telefonların yatay yönünde çentik bulunması mümkün olmayacak.

Elbette bu çalışmaların tümü uygulamaların daha sağlıklı çalışabilmesi için. Zira bu ilginç tasarım, geliştirici ve platformların işini hayli zorlaştırıyor.

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