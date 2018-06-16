Google Çeviri’nin yapay zekası artık tamamen cebimizde

Google, Translate uygulamasına yine devrimsel bir özellik ekliyor. Halihazırda yüzlerce dili birbirleri arasında çevirebilen ve sahip olduğu yapay zekasıyla rakipsiz konuma gelen servis, neredeyse tamamen çevrimdışı çalışabilecek.

Servis esasında uzun süredir cep telefonlarımızda çevrimdışı iken çalışabiliyor. Ancak bu şekilde çalıştırıldığında yapay zeka olmadan, dolayısıyla çok çok daha kötü kalitede çevirilere imza atıyor. Yeni haberlere göre Google, yapay zekayı da çevrimdışı kullanılabilir konuma getirerek her koşulda iyi çeviri yapmayı hedefliyor. Bu sistemin boyutu da 35-45 MB arasında olacak. Bu sayede telefonunuzda çok az yer kaplayacak.

Çok yakında hem Android hem iOS için kullanıma açılacak olan özellik, ilk aşamada aşağıdaki dillere destek veriyor olacak.

Türkçe, Afrikaans dili, Arnavutça, Arapça, Belarusça, Bengalce, Bulgarca, Katalanca, Çince, Hırvatça, Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Esperanto, Estonca, Filipinli Fince, Fransızca, Galiçya, Gürcüce, Almanca, Yunanca, Guceratça, Haiti Kreyolu, İbranice, Hintçe, Macarca, İzlandaca, Endonezyaca, İrlandaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Litvanyaca, Makedonca, Malayca, Maltaca, Norveççe, Farsça, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Ukraynaca, Urduca, Vietnamca ve Galce (ve birkaç dil daha).

Snapdragon 680 benchmark testinde görüldü

