HABER

Google Chrome feci çuvalladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2018 08:26 | Son Güncelleme

Google Chrome, aldığı son güvenlik güncellemesi ile RAM canavarı unvanının hakkını verdi. Google Chrome son sürüm ile birlikte artık yüzde 10 daha fazla RAM’inizi sömürüyor. Peki, Chrome neden daha çok RAM tüketiyor?

Google Chrome feci çuvalladı

Google’ın internet tarayıcısı Chrome, aslına bakarsanız en iyi tarayıcı falan konumunda değil. CPU ve RAM tüketimi konusunda yıllardır yazılım faciası olan Chrome, bugün skandal bir haber ile daha gündeme geldi. Bildiğiniz gibi 2017’nin ilk başlarında işlemcilerde Spectre güvenlik açığı ortaya çıkmıştı. Firmalar, güncellemeler ile bu açığı yamalamıştı.

Google ise yaklaşık 6 ay sonra Spectre için güncelleme yayınladı. Yayınladı yayınlamasına ama tam bir facia oldu. Chrome 67 sürümü ile Spectre güvenlik açığını yamalayan Google, yazılım konusunda feci çuvalladı. Chrome 67 sürümü ile artık uygulama yüzde 10 daha fazla RAM tüketimi gerçekleştiriyor.

Hali hazırdaki sürümleri bile RAM düşmanı olan Chrome’un, son güncelleme ile yüzde 10 daha fazla RAM tüketmesi büyük bir olay.

Spectre güvenlik açığını yamalama için Google Chrome Site Isolation‘ın daha fazla işlem yürütmesine neden olduğunu söyleyen Google, bu yüzden yüzde 10 ila yüzde 13 arasında daha fazla RAM tüketiminin olmasını normal görüyor.

Windows ve macOS uygulamalarını vuracak olan bu RAM tüketimi artışı, düşük RAM kullananları çok etkileyecek gibi görünüyor. En iyi artık Chrome yerine Firefox veya Opera gibi Chrome’dan kat ve kat daha hızlı ve güvenli olan tarayıcılara yönelmek.

Akıllı telefon almayı düşünenler! Acele edin!

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Galaxy Watch Tizen işletim sistemiyle geliyorGalaxy Watch Tizen işletim sistemiyle geliyor
Facebook AR tabanlı ilk reklamları almaya başladıFacebook AR tabanlı ilk reklamları almaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Google Chrome

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galaxy Watch Tizen işletim sistemiyle geliyor

Galaxy Watch Tizen işletim sistemiyle geliyor

Facebook AR tabanlı ilk reklamları almaya başladı

Facebook AR tabanlı ilk reklamları almaya başladı

Android için Twitter güncellendi!

Android için Twitter güncellendi!

Danger Zone 2 sistem gereksinimleri

Danger Zone 2 sistem gereksinimleri

Xiaomi’den “hibrit” Mijia Quartz Watch

Xiaomi’den “hibrit” Mijia Quartz Watch

Xiaomi Türkiye pazarına da merhaba diyecek

Xiaomi Türkiye pazarına da merhaba diyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.