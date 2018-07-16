Google Chrome feci çuvalladı

Google’ın internet tarayıcısı Chrome, aslına bakarsanız en iyi tarayıcı falan konumunda değil. CPU ve RAM tüketimi konusunda yıllardır yazılım faciası olan Chrome, bugün skandal bir haber ile daha gündeme geldi. Bildiğiniz gibi 2017’nin ilk başlarında işlemcilerde Spectre güvenlik açığı ortaya çıkmıştı. Firmalar, güncellemeler ile bu açığı yamalamıştı.

Google ise yaklaşık 6 ay sonra Spectre için güncelleme yayınladı. Yayınladı yayınlamasına ama tam bir facia oldu. Chrome 67 sürümü ile Spectre güvenlik açığını yamalayan Google, yazılım konusunda feci çuvalladı. Chrome 67 sürümü ile artık uygulama yüzde 10 daha fazla RAM tüketimi gerçekleştiriyor.

Hali hazırdaki sürümleri bile RAM düşmanı olan Chrome’un, son güncelleme ile yüzde 10 daha fazla RAM tüketmesi büyük bir olay.

Spectre güvenlik açığını yamalama için Google Chrome Site Isolation‘ın daha fazla işlem yürütmesine neden olduğunu söyleyen Google, bu yüzden yüzde 10 ila yüzde 13 arasında daha fazla RAM tüketiminin olmasını normal görüyor.

Windows ve macOS uygulamalarını vuracak olan bu RAM tüketimi artışı, düşük RAM kullananları çok etkileyecek gibi görünüyor. En iyi artık Chrome yerine Firefox veya Opera gibi Chrome’dan kat ve kat daha hızlı ve güvenli olan tarayıcılara yönelmek.

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