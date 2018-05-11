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Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 20:43 | Son Güncelleme

Korsan Google Chrome uygulamaları geçtiğimiz aylarda 100 binden fazla Google Chrome kullanıcısının kredi kartı bilgilerini çaldı ve mağdur etti. Eğer kötücül Google Chrome uygulamalardan birini kullanıyorsanız ondan hemen kurtulmanız gerekiyor.

Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!

Google Chrome uzantıları, birçok işi kolaylaştırıyor. Bu uzantılardan bazıları YouTube’dan video indirmeye yararken, bazıları da reklam engelleme üzerine çalışıyor. Ancak bazıları var ki insanları mağdur etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Güvenlik otoriteleri, Mart ayından beri Google Chrome’da gezinen ve toplamda 100 binden fazla Google Chrome kullanıcısını mağdur eden yazılımlar hakkında tekrar uyarıda bulundu.

GOOGLE CHROME’DA NİGELTHORN TEHDİDİ

Bu yazılımlardan biri olan Nigelthorn adlı kötücül yazılım, Facebook bağlantıları ile yayılıyor. Bağlantıya tıklayan Google Chrome kullanıcıları hem sosyal medya hesaplarının kimliklerini hem de kredi kartı bilgilerini korsanlar ile paylaşıyor. Bu yazılım üzerinde araştırma yapan Radware firmasının güvenlik araştırmacıları, yazılımın Chrome Web Mağazası’ndaki en az 7 farklı uzantıda çalıştığını tespit etti.

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VİRÜS GERÇEK CHROME UZANTILARINI TAKLİT EDİYOR

Radware’e göre siber korsanlara hizmet eden yazılımın kaynağındakiler, gerçek Google Chrome uzantılarının bir kopyasını geliştiriyor. Yazılım Google’ın doğrulama kontrollerini atlatmak için ise özel olarak geliştirilmiş bir komut dosyasını kullanıyor.

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HEMEN GOOGLE CHROME’UNUZU KONTROL EDİN

Google Radware’ın tespit ettiği uzantıların silindiğini duyursa da, binlerce kullanıcı Google Chrome tarayıcısına bu uzantıları ekledi ve siber korsanların ağına düştü. O yüzden son zamanlarda aşağıdaki tabloda listesi bulunan uzantılardan birini eklediyseniz ondan hemen kurtulun ve tüm şifrelerinizi güçlü şifreler ile değiştirin.


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Google Google Chrome uzantılar virüs uygulamalar

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