Google Clock’ta yepyeni bir özellik!

Sabah sevdiğiniz veya özel seçtiğiniz müzikle uyanmak ister misiniz? Google’ın Saat uygulaması artık doğrudan Spotify’dan ses çekmeye izin veriyor. Play Müzik ve YouTube Müzik desteği bulunmayan uygulamanın destek verdiği ilk ve tek platform böylelikle Spotify oldu.
Artık alarm sesi seçerken Sesler sekmesinin hemen yanından Spotify’ı seçebilirsiniz. Burada kendi hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. İyi haber şu ki hesabınızın Premium olması şart değil. Giriş yaptıktan sonra artık alarm müziğinizi kolay şekilde seçebilirsiniz.
Özellikten faydalanmak içinse hem Clock hem de Spotify uygulamasının son versiyonlarının telefonunuzda yüklü olması gerekiyor. Son sürümü henüz almamış olabilirsiniz fakat en geç haftanın sonuna kadar güncelleme dağıtımının sonlanacağı düşünülüyor.
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