Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Brüksel'deki NATO zirvesi, İngiltere ziyareti ve Helsinki'de Putin'le zirveyi kapsayan Avrupa turunun ardından yeni bir protesto yöntemi patlak verdi.

'AMERICAN IDIOT' ŞARKISINDAN ESİNLENDİLER

Avrupa turu sırasında Green Day'in 'American Idiot' isimli eski bir parçasının çok çalınarak yeniden listelere sokulmasının sağlanmasından esinlenen Reddit kullanıcıları, Trump fotosuna 'ahmak' yazan bir gönderimi destekleme düğmesine basarak işe başladı.

Binlerce kez bu işlemin yapılmasıyla ahmak kelimesinin geçtiği haberler ve Trump fotoğrafları eşleşmeye başladı. Bunun sonucunda Google'ın gizli algoritmalarının arama sonuçlarında en çok çıkan bilgilere öncelik verme özelliği devreye girdi.

Ve 'idiot' (ahmak) aramasının görsel sonucu sayfalar dolusu Trump fotoğrafına dönüştü.

BÜTÜN İŞ ALGORİTMALARDA

'Google bombalaması' da denilen bu yöntem, daha önce birçok kez kullanıldı.

MICHELLE OBAMA KRİZİ

2009'da ABD'nin eski first lady'si Michelle Obama için arama yapıldığında görsellerde kendisini maymun gibi gösteren bir karikatür çıktığı zaman, Google, sorumluluğu bulunmadığına dair açıklama yapmıştı.

Arama motorlarının internetteki içeriklerin bir yansıması olduğunu, algoritmaların bir aramayla ilintili sayfaları hesaplamak için binlerce etkeni kullandığını söyleyen Google, doğrudan arama sonuçlarını değiştirmek yerine, manipülasyonları fark edecek şekilde algoritmaları değiştirdiğini belirtmişti.

