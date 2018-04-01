Google'da bir dönem sona eriyor: URL kısaltma servisi Goo.gl kapanıyor

Google'da bir dönem resmen sona eriyor. Uzun URL'lerin kısacık hale getirilebildiği Goo.gl servisi yayın hayatını sonlandırıyor.
Yıllar önce oldukça popüler olan URL kısaltma servislerinin başında gelen Goo.gl, değişen ve gelişen internet sebebiyle Google tarafından kapatılma kararıyla karşı karşıya.
Goo.gl URL kısaltma servisi 13 Nisan tarihinde kapatılacak. Bu servisin yerini ise Firebase Dynamic Links (FDL) isimli akıllı sistem alacak. Bu akıllı sistem sayesinde kullanıcılar iOS, Android ve uygulamaları için istenilen konuma göndebilme sağlayacak.
13 Nisan tarihinde kapatılacak olan Goo.gl için kullanıcılara 30 Mart 2019 tarihine kadar kullanım izni verilecek. Daha önce oluşturulan linkler ise bozulmayacak.
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