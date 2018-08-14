Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, döviz piyasasındaki hareketlilik internet kullanıcılarının rüyalarına da etki etti. Google Arama Trendleri'nde (Google Trends) ‘Rüyada dolar görmek' araması, 2004'ten bu yana en popüler dönemini yaşıyor.

Google, kullanıcıların yaptığı aramalardaki terimlerin arama yoğunluğunu ve ilgisini Google Arama Trendleri servisi ile gösteriyor. Herkese açık olan sunulan bu servisteki rakamlar, 0 ile 100 arasında değerlendiriliyor.

100 değeri, arama teriminin en yüksek popülerliğe sahip olduğu dönemi temsil ederken; 50 değeri, terimin bunun yarısı kadar popüler olduğu anlamına geliyor. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri olmadığı, diğer bir deyişle kullanıcıların bu terim ile arama pek yapmadığı anlamına geliyor.

14 YILDIR İLK KEZ 100'Ü GÖRDÜ

Gündemdeki gelişmelerin bir yansıması olan arama trendlerinde Türkiye'deki kullanıcıların yaptığı ‘Rüyada dolar görmek' aramalarına bakıldığında, dolar kurunun 7 TL'ye kadar zıpladığı son birkaç günde,

sözkonusu arama terimi ilk kez 100 değerini aldı.