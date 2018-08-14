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Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Türkiye'deki internet kullanıcılarının Google'da yaptığı 'Rüyada dolar görmek' araması, tarihinin zirvesine çıktı. Google Arama Trendleri'nde (Google Trends) ‘Rüyada dolar görmek' araması, 2004'ten bu yana en popüler dönemini yaşıyor.

Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, döviz piyasasındaki hareketlilik internet kullanıcılarının rüyalarına da etki etti. Google Arama Trendleri'nde (Google Trends) ‘Rüyada dolar görmek' araması, 2004'ten bu yana en popüler dönemini yaşıyor.

Google, kullanıcıların yaptığı aramalardaki terimlerin arama yoğunluğunu ve ilgisini Google Arama Trendleri servisi ile gösteriyor. Herkese açık olan sunulan bu servisteki rakamlar, 0 ile 100 arasında değerlendiriliyor.
100 değeri, arama teriminin en yüksek popülerliğe sahip olduğu dönemi temsil ederken; 50 değeri, terimin bunun yarısı kadar popüler olduğu anlamına geliyor. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri olmadığı, diğer bir deyişle kullanıcıların bu terim ile arama pek yapmadığı anlamına geliyor.

14 YILDIR İLK KEZ 100'Ü GÖRDÜ

Gündemdeki gelişmelerin bir yansıması olan arama trendlerinde Türkiye'deki kullanıcıların yaptığı ‘Rüyada dolar görmek' aramalarına bakıldığında, dolar kurunun 7 TL'ye kadar zıpladığı son birkaç günde,

sözkonusu arama terimi ilk kez 100 değerini aldı.

Diğer bir deyişle Google'da 2004 Ocak'tan bu yana yapılan aramalarda, ‘Rüyada dolar görmek' terimi en yüksek popülerliğine 10 Ağustos'ta ulaştı.

EN ÇOK SİVASLILAR'IN RÜYASINA GİRDİ

Bu ay başına göre ikiye katlanan ‘Rüyada dolar görmek' arama terimine olan ilgi, temmuz ayı sonuna göre ise tam dört kat artmış durumda.

Google'ın Arama Trendleri'nde arama popülerliğinin yanı sıra şehirlere göre de söz konusu terime olan ilgiye yer veriliyor. Buna göre son 3 ay içerisinde ‘Rüyada dolar görmek' terimini en yoğun arayan şehir Sivas oldu.

Ekonomik ve siyasi gündemin hem internet arama terimlerine hem de kişilerin bilinçaltına yansıdığının bir göstergesi olan ‘Rüyada dolar görmek ne anlama gelir? sorusunun yanıtını merak edenler için ise rüya tabirleri değerlendirmelerine göre yanıt şu: Rüya sahibi maddi şeylere sahip olacak.

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