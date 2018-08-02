Google'dan Çin'e sansürlü arama motoru!

Google, Çin pazarını elinde tutmak adına arama motorunun sansürlenmiş bir versiyonunu Çin'de kullanıma sunacak.

Google mühendislerinin Dragonfly adını verdikleri bu proje kapsamında yasaklı web sayfalarını ve insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl protesto gibi arama sözcüklerinin olduğu sonuçları ayıklayan özel uygulamalar geliştiriyor. Böylelikle Çin yasalarına uygun bir şekilde özel bir arama motoru ortaya çıkacak.

Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai'nin Çin yönetiminden üst düzey bir isimle Aralık 2017'de yaptığı toplantının ardından Google mühendislerinin "Maotai” ve “Longfei” adını verdikleri, Android tabanlı özel bir mobil arama uygulamasının iki versiyonunu geliştirdikleri belirtmişti.

Proje kapsamında sürekli olarak Çin hükümeti ile iletişim halinde olan Google, yaptığı geliştirmeleri hükümete sunuyor ve onay aldıktan sonra gelişime devam ediyorlar.

Google'dan sansürlü arama motoru!

Çin'e özel olarak sunulacak bu arama motoru, ülkenin resmi internet güvenlik duvarının bloke ettiği web sitelerinin otomatik olarak algılayarak filtreleyecek ve söz konusu sayfaları arama sonuçları içinde göstermeyecek. Böylelikle daha temiz ve barışçıl bir arama motoru karşımıza çıkacak.