HABER

Google'dan Çin'e sansürlü arama motoru!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Google, arama motorunun sansürlenmiş bir versiyonunu Çin'de kullanıma sunacak.

Google'dan Çin'e sansürlü arama motoru!

Google, Çin pazarını elinde tutmak adına arama motorunun sansürlenmiş bir versiyonunu Çin'de kullanıma sunacak.

Google mühendislerinin Dragonfly adını verdikleri bu proje kapsamında yasaklı web sayfalarını ve insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl protesto gibi arama sözcüklerinin olduğu sonuçları ayıklayan özel uygulamalar geliştiriyor. Böylelikle Çin yasalarına uygun bir şekilde özel bir arama motoru ortaya çıkacak.

Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai'nin Çin yönetiminden üst düzey bir isimle Aralık 2017'de yaptığı toplantının ardından Google mühendislerinin "Maotai” ve “Longfei” adını verdikleri, Android tabanlı özel bir mobil arama uygulamasının iki versiyonunu geliştirdikleri belirtmişti.

Proje kapsamında sürekli olarak Çin hükümeti ile iletişim halinde olan Google, yaptığı geliştirmeleri hükümete sunuyor ve onay aldıktan sonra gelişime devam ediyorlar.
Google'dan sansürlü arama motoru!

Çin'e özel olarak sunulacak bu arama motoru, ülkenin resmi internet güvenlik duvarının bloke ettiği web sitelerinin otomatik olarak algılayarak filtreleyecek ve söz konusu sayfaları arama sonuçları içinde göstermeyecek. Böylelikle daha temiz ve barışçıl bir arama motoru karşımıza çıkacak.

Çin hükümeti, ülkede resmi söylemin dışındaki siyasi muhalefeti, ifade özgürlüğünü, haber içeriklerini ve akademik araştırmaları yasaklıyor. Çin pazarını elinde tutmak isteyen Google'ın hali hazırda global olarak sunduğu arama motoru ülke genelinde yasaklı. Halk, devletin kendi sunduğu arama motoru üzerinden gündelik işlerini halletmekte.

Bu arada Çin'de Google dışında Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri de yasaklı durumda. Ancak bu sansüre boyun eğmek istemeyen şirketler, Çin için her hangi bir çalışma yürütmemekteler.

Kaynak: Teknolojioku


PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Nintendo Switch'in toplam satış rakamı!Nintendo Switch'in toplam satış rakamı!
Samsung Galaxy On8 duyuruldu!Samsung Galaxy On8 duyuruldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google çin

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

İlginizi Çekebilir

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi

Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FIFA 19'un Türkiye fiyatı üzdü!

FIFA 19'un Türkiye fiyatı üzdü!

ALF ekranlara geri dönüyor!

ALF ekranlara geri dönüyor!

Microsoft Your Phone akıllı telefonlarınızı Windows'a taşıyacak!

Microsoft Your Phone akıllı telefonlarınızı Windows'a taşıyacak!

Nintendo Switch'in toplam satış rakamı!

Nintendo Switch'in toplam satış rakamı!

Samsung Galaxy On8 duyuruldu!

Samsung Galaxy On8 duyuruldu!

Fransa'da öğrencilere akıllı telefon yasağı!

Fransa'da öğrencilere akıllı telefon yasağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.