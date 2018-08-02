Google'dan Çin'e sansürlü arama motoru!

Google, Çin pazarını elinde tutmak adına arama motorunun sansürlenmiş bir versiyonunu Çin'de kullanıma sunacak.
Google mühendislerinin Dragonfly adını verdikleri bu proje kapsamında yasaklı web sayfalarını ve insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl protesto gibi arama sözcüklerinin olduğu sonuçları ayıklayan özel uygulamalar geliştiriyor. Böylelikle Çin yasalarına uygun bir şekilde özel bir arama motoru ortaya çıkacak.
Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai'nin Çin yönetiminden üst düzey bir isimle Aralık 2017'de yaptığı toplantının ardından Google mühendislerinin "Maotai” ve “Longfei” adını verdikleri, Android tabanlı özel bir mobil arama uygulamasının iki versiyonunu geliştirdikleri belirtmişti.
Proje kapsamında sürekli olarak Çin hükümeti ile iletişim halinde olan Google, yaptığı geliştirmeleri hükümete sunuyor ve onay aldıktan sonra gelişime devam ediyorlar.
Google'dan sansürlü arama motoru!
Çin'e özel olarak sunulacak bu arama motoru, ülkenin resmi internet güvenlik duvarının bloke ettiği web sitelerinin otomatik olarak algılayarak filtreleyecek ve söz konusu sayfaları arama sonuçları içinde göstermeyecek. Böylelikle daha temiz ve barışçıl bir arama motoru karşımıza çıkacak.
Çin hükümeti, ülkede resmi söylemin dışındaki siyasi muhalefeti, ifade özgürlüğünü, haber içeriklerini ve akademik araştırmaları yasaklıyor. Çin pazarını elinde tutmak isteyen Google'ın hali hazırda global olarak sunduğu arama motoru ülke genelinde yasaklı. Halk, devletin kendi sunduğu arama motoru üzerinden gündelik işlerini halletmekte.
Bu arada Çin'de Google dışında Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri de yasaklı durumda. Ancak bu sansüre boyun eğmek istemeyen şirketler, Çin için her hangi bir çalışma yürütmemekteler.
Kaynak: Teknolojioku
'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!
Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir
Türkiye'nin her yerinde şubesi var! Büyük rezalet!
Rize'de sağanak sele döndü! Belediye Başkanı'ndan 'batıyoruz' paylaşımı
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Bu köprü altından yapıldı!
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum