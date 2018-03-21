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Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.03.2018 21:55 | Son Güncelleme

Google Chrome üzerinde gizli sekme açarak cinsel içerikli sitelere giriyorsanız Google'ın size ufak bir sürprizi var. İşte Google'ın güldürken düşündüren o sürprizi... 

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google’ın Google Chrome tarayıcısı üzerinden internetteki birçok siteye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Bu sitelerden biri de cinsellik içeren siteler. Bu sitelere ulaşmak isteyen birçok Google Chrome kullanıcısı, arkasında iz bırakmamak için tarayıcı geçmişine etki etmeyen gizli sekme özelliğini kullanıyor. Bunun farkında olan Google, gizli sekme özelliğine daimî kullanıcılarını tebessüm ettirecek bir yenilik ekledi.

GOOGLE CHROME'DAN GÜLÜCÜK ŞAKASI

Google Chrome'un mobil tarayıcısında gizli bir sekme açtığınızda, tarayıcının sağ üst köşesinde açılan sekmelerin sayısı gösteriliyor. Ancak açılan sekme sayısı 100'e ulaştığında butonda 100 rakamı yerine göz kırpan gülücük işareti ";)" beliriyor. Google böylece ne yaptığınızı bildiğini şaka yollu olsa da belli ediyor. 

google

GOOGLE BÜYÜK EKSİKLİĞİ BÖYLE GİDERDİ

ABD'nin teknoloji devi Google'ın bu işareti neden eklediği hakkında ciddi tahminler var. Buna göre Google Chrome'un sekme sayacı üç haneli sayıları gösterme özelliğine sahip değil. Bu yüzden firma hem kullanıcılarına "küçük bir Google latifesi" yapmak hem de söz konusu sayacın üç haneli sayılar için olan eksikliğini gidermek istemiş olabilir. Fakat şirketin böyle bir işaret ile kullanıcılarını karşılaması cidden bizi takip ettiğini gösteriyor olabilir de. O yüzden internette gezinirken dikkatli olmakta fayda var.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok saçma bir haber
Kim 100 tane yeni sekme açar ki yahu,he!?
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