Google'dan Uber'e yasak geldi

Zaten şu günler Uber'in zor durumlarda olduğu bir gerçek. Üstüne şimdi de Google Haritalar ve Uber iş birliği ani bir adımla sonlandırıldı. Google Haritalar üzerinden doğrudan erişim sağlanılan Uber'e artık kendi uygulamasından erişim sağlanabilecek.

Geçtiğimiz sene Google ve Uber, Google Haritalar’da ortak bir özellik oluşturmak için bir araya gelmişti hatırlarsanız. Uber uygulamasına ihtiyaç duymadan, doğrudan Google Haritalar’dan Uber'i arayabilme, yer ayırtma ve ödeme yapabilme gibi özellikleri kullanılabiliyordu.

Tüm bu yeniliklerin ardından, özellikler kaldırıldı ve Google, yeni bir bildirge sayfası yayınladı. Yayınlanan sayfada Uber’i Google Haritalar üzerinden doğrudan kullanamayacağımız, arama yapamayacağımız ve rezervasyon yapamayacağımız bildirildi.

Google ile Uber ortaklığının sonlandırmaya karar verilmesinin nedeni henüz resmi olarak açıklanmış değil. Belki de yeteri kadar insan bu özelliği kullanmıyordu veya Uber insanların kendi uygulamasını kullanmalarını tercih etti. En kötü ihtimalle, Uber ve Google arasında bilinmeyen problemler vardı. Kim bilir?

Kaynak: Teknolojioku

