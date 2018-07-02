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Google destekli kaiOS geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Google, daha çok özellikli telefonlarda kullanılan kaiOS için 22 milyon dolarlık dev bir yatırım kararı aldı. İşte detaylar.

Google destekli kaiOS geliyor

Bilindiği üzere akıllı telefon sektörüne hakim olan iki işletim sistemi mevcut. Bunlar Apple tarafından geliştirilen iOS ve Google imzası taşıyan Android. Apple, iOS’i sadece kendi ürünlerinde kullanıyor. Yani Apple logosu taşımayan herhangi bir cihazda iOS’i görmek pek de mümkün değil.

Android ise açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Dolayısıyla sektördeki pek çok üretici, geliştirdikleri akıllı telefonlarda Google’ın mobil işletim sistemini tercih ediyorlar. Peki sektörde bu iki işletim sistemine alternatif olabilecek başka bir işletim sistemi yok mu?

Açık konuşmak gerekirse, iOS ve Android’e rakip olabilecek bir mobil işletim sistemi bulunmuyor. Özellikle Microsoft bu konuda önemli yatırımlar yapmış fakat sonuç olarak hüsrana uğramıştı.
Microsoft haricinde Mozilla destekli Firefox OS’da hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine erişmiş fakat başarılı olamamıştı. Neyse ki Mozilla, zekice bir hamleyle Firefox OS’i kaiOS olarak güncelledi ve farklı bir konsepte yöneldi. Böylece bu mobil işletim sistemi için ikinci bir şans ortaya çıktı.

KaiOS genel olarak özellikli cep telefonu olarak tabir ettiğimiz cihazlarda kullanılıyor. Aynı Nokia’nın kısa süre önce satışa sunduğu 8110 modelin olduğu gibi.
Aslında kaiOS’i bir zamanlar Nokia tarafından kullanılan Symbian’a benzetmek de yanlış olmaz. Tabi Symbian’a nazan çok daha gelişmiş olduğu faktörünü de göz ardı etmemek gerekiyor.
Google, özellikli cep telefonlarında kullanılan kai OS için 22 milyon dolarlık bir yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırım çerçevesinde pek çok Google uygulaması, kaiOS kullanan cep telefonları için de gelecek.

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Google kaios

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