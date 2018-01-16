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Google Duo ile herkesi bedava arayabilirsiniz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 16.01.2018 16:58 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Google Duo ile uygulamayı yüklememiş olan Android kullanıcılarını bile aramanızın mümkün olduğunu biliyor muydunuz?

Google Duo ile herkesi bedava arayabilirsiniz!

Google'a ait online görüntülü sohbet uygulaması Duo, kazandığı yeni özellikle çok daha kullanışlı hale geldi. Android Police'e göre Due artık uygulamaya sahip olmayan veya kayıtlı olmayan kişiler ile görüşme yapabilmenizi sağlıyor. Aramanın diğer ucundaki kullanıcılar isterlerse arayan kişiyi engelleyebiliyorlar. Google bu özellik sayesinde Duo'nun hızla yaygınlaşmasını umuyor.

Erişilebilirlik ve kullanışlılık bakımından çok faydalı olan bu özellik sayesinde Duo, yeni kullanıcılara doğal bir şekilde tanıtılacak. Android Police'ten Cody Toombs, maalesef iPhone kullanıcıları ile bu özelliği kullanarak iletişim kuramadığını söyledi, ancak Duo'nun iOS sürümü bulunuyor. Toombs tam olarak anlayamamış olsa da, görünüşe bakılırsa nispeten eski Android sürümleri de bu özellik ile arama alamıyor.

Google'ın App Preview Messaging özelliği, Android telefonların desteklenen uygulamalardan gelen mesajları orijinal uygulama olmadan algılanmasını sağlıyor. Daha önce kullanıcılarda çok da olumlu bir izlenim bırakmayan bu özellik, şimdi tekrar elden gerçirilmiş ve daha akıcı hale getirilmiş durumda. Google'ın mesajlaşma tecrübesini tek bir çatı altında toplama çabası nasıl sonuçlanacak, henüz bir tahminde bulunmak zor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji android google duo

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