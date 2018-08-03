Google Earth Yunanistan'da garip bir cisim buldu!

Google Earth, tuhaf keşiflerin yapıldığı bir servis olmaya devam ediyor. Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı olan Michanina bölgesi sahillerinde, Google Earth uydularına yansımış tuhaf bir cisim keşfedildi. İç içe geçmiş dairelerden oluşan yapısıyla dikkat çeken cismin ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Google Earth Yunanistan'da tanımlanamayan cisim buldu

İlk bakışta UFO'ya benzeyen görüntünün ne olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor. Sahile yakın bir konumda denizin altında olduğu görünen cisim ilk bakışta UFO'ya benziyor. Cisim insan yapısına da pek benzemiyor. Zira böyle olsa uzun süre burada şeklini koruyarak duramazdı.

Cismin çapının Google Earth verilerine göre yaklaşık olarak 60 metre olduğu düşünülüyor. Komplo teorisyenleri, Unidentified Flying Object (Tanımlanamayan Uçan Nesne) anlamına gelen UFO adından etkilenerek, bu tür su altı cisimlerine Unidentified Sea Object (Tanımlanamayan Deniz Nesnesi) yani USO adını veriyorlar.

Siz de bu konumu merak ediyorsanız vereceğimiz koordinatları Google Earth üzerinde girerek bu esrarengiz cismi görebilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan koordinatlar: 40°27'4.62" 22°51'39.78

Bu ilk örnek değil