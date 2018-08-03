Google Earth Yunanistan'da garip bir cisim buldu!

Google Earth, tuhaf keşiflerin yapıldığı bir servis olmaya devam ediyor. Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı olan Michanina bölgesi sahillerinde, Google Earth uydularına yansımış tuhaf bir cisim keşfedildi. İç içe geçmiş dairelerden oluşan yapısıyla dikkat çeken cismin ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Google Earth Yunanistan'da tanımlanamayan cisim buldu
İlk bakışta UFO'ya benzeyen görüntünün ne olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor. Sahile yakın bir konumda denizin altında olduğu görünen cisim ilk bakışta UFO'ya benziyor. Cisim insan yapısına da pek benzemiyor. Zira böyle olsa uzun süre burada şeklini koruyarak duramazdı.
Cismin çapının Google Earth verilerine göre yaklaşık olarak 60 metre olduğu düşünülüyor. Komplo teorisyenleri, Unidentified Flying Object (Tanımlanamayan Uçan Nesne) anlamına gelen UFO adından etkilenerek, bu tür su altı cisimlerine Unidentified Sea Object (Tanımlanamayan Deniz Nesnesi) yani USO adını veriyorlar.
Siz de bu konumu merak ediyorsanız vereceğimiz koordinatları Google Earth üzerinde girerek bu esrarengiz cismi görebilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan koordinatlar: 40°27'4.62" 22°51'39.78
Bu ilk örnek değil
Ancak bu Google Earth'ten elde edilen görüntüler ile ortaya atılan ilk iddia değil. ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 6 bin 100 km hıza ulaşabilen yeni nesil casus uçağı Google Earth'e yakalanmıştı. Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke de teknolojiye yenik düşmüştü. Ülkenin lideri Kim Jong Un'un 'gizli cenneti' olarak da anılan, özel hayatını kapalı kapılar arkasında yaşadığı tesis uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi. Söz konusu tesis, Kuzey Kore liderinin NBA yıldızı Dennis Rodman'ı 2013 yılında konuk etmesi ile gündeme gelmişti.
Kaynak: Teknolojioku
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