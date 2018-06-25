Google Fotoğraflar alan açmanıza yardımcı olacak

Sürekli yenilenen ve güncellenen yapısıyla kullanıcıların severek kullandığı Google’ın Fotoğraflar uygulaması çok kısa süre önce yeni özelliklerle güncellenmesi rağmen bir kez daha yenilenmeye hazırlanıyor. ABD’li şirketin bu kez hazırladığı özelliklerden bir tanesi, onu çok pratik ve eşsiz kılacak bir detay.

İlk özellik bokeh efekti ile ilgili. Son dönemde oldukça popüler hale gelen bu arka plan silme efektinin seviyesi, artık doğrudan uygulama üzerinden ayarlanabilecek. Kontrolleri ise doğrudan fotoğraf düzenleme bölümünden yapılacak.

İkinci ve emsali bulunmayan diğer özellikse sıkıştırma özelliği. Bununla birlikte kullanıcılar, bulut hesabındaki fotoğrafların kalitesinde feragat ederek alan açabilecek. Bu sayede sadece saklanması gereken görselleriniz bu sınırlı depolamaya sahip alanınızda daha az yer kaplayacak. Üstelik pratik bir seçenekle birlikte, sıkıştırma işlemini yapmadan önce fotoğrafı indirme imkanı da sunuluyor.

Uygulama ile ilgili beklenen yenilikler şimdilik bu şekilde. Belki eklenecek daha başka detaylar, önümüzdeki günlerde yine karşımıza çıkar.

PC için Red Dead Redemption 2 geliyor!

