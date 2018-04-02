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Google, GIF devini satın Aldı!

Enes Usta Enes Usta
TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük arama motoru Google popüler GIF platformu Tenor’u satın aldı.

Google, GIF devini satın Aldı!

Şirket Şimdiye kadar arama uzantılarında ve GBoard’un GIF aramalarında GIPHY’nin yanı sıra Tenor’dan da faydalanıyordu.

Geçtiğimiz yıl HTC’yi bünyesine katan arama devinin kullanıcı kitlesi oldukça fazla olan Tenor’u satın alması bu sene gerçekleştirdiği ilk büyük satın alma olarak kayıtlara geçti.

Her ay 12 milyardan fazla aramaya ev sahipliği yapan Tenor, Google içinde ayrı bir marka olarak çalışmalarına devam edecek. Google Görseller Mühendislik Direktörü Cathy Edwards Tenor hakkında;

tenor-ara

“Sahip olduğu derin içerik kütüphanesi ile Tenor modunuzla eşleşenleri bulabilmeniz için doğru GIFLeri size sunuyor. Bunu Google Görseller’de ve GIF kullanan Gboard gibi ürünlerde de daha etkin yapabilmemiz için Tenor bize yardım edecek.

Tenor, ayrı bir marka olarak çalışmaya devam edecek. Teknolojilerine, içerik ilişkileri ve API iş ortaklarıyla yatırım yapmayı dört gözle bekliyoruz.

trending-gifs

Yani ister Tenor klavyesini ya da ister diğer ürünlerimizden birini kullanıyor olun, gelecekte bundan daha fazlasını görmeyi bekleyebilirsiniz.” Açıklamasını yaptı. Google Images ayrıca görsel arama sonuçlarında artık başlık ve açıklamaların de görülebileceğini söyledi. Google ayrıca Gboard adlı Android klavye uygulamasına da Tenor desteği geleceğini bildirdi.

Üç yıl önce kurulan iOS'da GIF klavyesi görevini üstlenen Tenor 2017'de 300 milyon kullanıcı sayısına ulaştı ve şu anda Android ve masaüstünü de destekliyor.

Tenor, Mac App Store'da bulunan Touch Bar uygulaması ve Facebook Messenger desteği sayesinde alanında Giphy ve Gfycat'e zorlu bir rakip.

Anlaşmanın detayları henüz açıklanmasa da Tenor’un yeni bir trende imza atması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Google gif teknoloji

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