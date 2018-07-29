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Google Glass yapay zeka ile birleşiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

Plataine, Google Glass için yeni bir uygulama tanıttı. Artık üretimde çalışan işçiler kolay bir şekilde işlerini halledebilecekler.

Google Glass yapay zeka ile birleşiyor!

Google Glass'ın her ne kadar havası sönmüş olsada aslında daha devri geçmedi.

İsrail asıllı yazılım şirketi Plataine, Google Glass için yeni bir uygulama tanıttı. Yeni geliştirilen uygulama, üretimde çalışan işçilere yönelik konuşma dilini algılayabiliyor ve kullanıcıya sesli yanıt verebiliyor. Evet işçilere yanlış okumadınız.

Plataine’in uygulaması ile beraber ürün daha işlevsel ve kullanımı kolay bir hale gelecek. General Electric, Boeing ve Airbus gibi müşterilerle çalışan Plataine uygulamaya görsel tanıma yeteneği de eklemek istediğini ifade etti.

Uygulama Google’ın San Francisco’daki bulut bilişim konferansında tanıtıldı. Google bu gibi teknolojilerle kurumsal müşterilerini Amazon ya da Microsoft ürünlerinden uzaklaştırıp kendi ürünlerini kullanmaya davet etmek istiyor.

Google daha önce bireysel kullanım için piyasaya sürdüğü akıllı gözlüğünü gelen tepkiler üzerine piyasadan çekmişti. Geçtiğimiz yıl ürün sadece kurumsal müşterilere satılmak üzere yeniden satışa sunuldu.

Uygulama bir işçinin acil müdahalesini gerektiren üretim sorunları ile ilgili zamanlamayı ve sorunların çözülmesi için gerekli bilgileri cihazın ekranında gösteriyor. İşçiler Plataine’in uygulamasını yardım almak için de kullanabiliyor.

Karni bir işçinin depoya girip “Malzemeleri seçmeme yardım et” demesiyle uygulamanın sesli ve görsel olarak hangi malzemelere ihtiyaç duyulduğunu ve bunları nerede bulunacağını anlattığını gösterdi. Tüm bu işlemler sırasında işçinin tüm hareketleri patronlar tarafından da takip edilebiliyor.

İlk başta da belirttiğimiz gibi: ürün sadece işçilere özel olarak sunulmuş durumda.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Google Glass yapay zeka

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