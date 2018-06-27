Google Haritalar tasarımını yeniledi

Google'ın mayıs ayında ABD'de düzenlediği I/O 2018 etkinliğinde duyurduğu yeniliklerden biri olan Google Haritalar tasarım ve içerik güncellemesi kullanıma sunuldu. Bir dizi tasarım ve içerik yeniliği içeren güncellemeyi kullanmak için uygulamanın 9.80.2 sürümüne sahip olmak gerekiyor.

Google Haritalar'a gelen en önemli tasarım yeniliği Product Sans fontunun kullanılması ve beyaz ağırlıklı sade bir görünüme kavuşması oldu. Gelen içerik yeniliği ise güncellenen Keşfet sekmesi. Etrafta yer alan restoran ya da kafe gibi yerlerin görülebilidiği bu sekmede konuma göre gelen seçenekler yer alıyor.

Daha sade bir tasarıma kavuşan Keşfet sekmesi altında sadece restoran değil Park, Spor Salonu ve Turistik Yerler gibi onlarca farklı seçenek yer alıyor. Öte yandan Google'ın I/O 2018 etkinilğinde duyurduğu Sizin İçin sekmesi şimdilik her ülkede kullanıma sunulmadı. Gelen bilgilere göre bu özellik şimdilik sadece ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Japonya’da aktif olarak kullanılabiliyor.

Eğer siz de Google Haritalar'ın bu en yeni sürümünü kullanmak isterseniz telefonunuzda yüklü olan Haritalar uygulamasının güncel olduğundan emin olun. Eğer uygulama güncel değilse uygulama mağazasından en güncel sürümü yükleyerek siz de yeni Google Haritalar arayüzünü ve özelliklerini denemeye başlayabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

