Google’ın yapay zeka şefi yenilikleri açıkladı

Google’ın yapay zeka araştırmaları şefi Chi Huai-hsin, ekibinin Tayvan’da üzerinde çalıştığı yeniliklerden bahsetti. ABD’li şirketin en çok önem verdiği konulardan olan makine öğrenimi, pek çok alanda birden hayatımızı kolaylaştırmak için karşımıza çıkacak.

Bunlardan bir tanesi Play Store’da bizi bekliyor. Günlük kullanımımızı ve uygulama tercihlerimizi detaylı şekilde öğrenecek olan yeni sistem, tam olarak bize uygun uygulama önerileri sunacak. Bunu sadece hangi uygulamaları tercih ettiğimizi kestirerek değil, ne zaman tercih ettiğimizi de göz önüne alarak yapacak. Örneğin öğlen saatlerinde daha çok haber uygulamalarına bakıyor, akşam saatlerinde oyunlara ilgi gösteriyorsanız mağaza, size özel öneriler sekmesinde buna uygun bir liste hazırlayacak.

Chi, ekibinin çalışmalarının her kesime uygun olarak tasarlandığını söylüyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş önerilerin, uygulama indirmeleri %3.3 düzeyinde etkilediği biliniyor. Düşük bir rakam gibi gelmesin, zira geçen yıl indirme sayısı 82 milyarın üzerindeydi.

Akıllı telefonlar için en çok indirilen oyunlar

