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Google’ın yapay zeka uygulaması fena çuvalladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2018 23:22 | Son Güncelleme

Google’ın yapay zeka destekli görsel arama uygulaması Google Lens ilginç bir hata ile gündeme geldi. Google Lens, Google’ın akıllı telefonu Pixel 2’yi iPhone zannetti.

Google’ın yapay zeka uygulaması fena çuvalladı

Google Lens, Google’ın yapay zeka mühendislerinin teknoloji dünyasına kazandırdığı değerlerden biri. Samsung’un Bixby’sine oldukça benzeyen uygulama, herhangi bir nesnenin fotoğrafını tarıyor ve Google üzerinde nesne hakkında arama yapıp kullanıcısına bilgi sağlıyor. Böylece Google Lens sayesinde parmaklarımızı yorup arama yapmaya gerek kalmıyor. Ancak uygulamanın yaptığı önemli bir hata tüm bu olumlu görüşleri tek kalemde silip atacak cinsten.

GOOGLE LENS GOOGLE PİXEL 2’Yİ TANIMADI

Google Lens uygulamasını aktif olarak kullanan teknoloji yayıncısı Austin Evans, Google’ın akıllı telefonu Pixel 2’yi Google Lens uygulamasına tanıttı. Google Lens’in Pixel 2 hakkında bilgi vermesini bekleyen Evans ilginç bir son ile karşılaştı. Uygulama Google Pixel 2’yi en büyük rakibi iPhone olarak tanıdı. Evans, bu ilginç hatayı vakit kaybetmeden Twitter hesabından paylaştı.

‘’GOOGLE LENS, SADECE BİR GÖREVİN VARDI’’

Austin Evans, söz konusu tweetine Google Lens’in yaptığı büyük hatanın ekran görüntüsünü ekledi ve altına ‘’Google Lens, sadece bir görevin vardı’’ yazdı. Evans’ın tweeti çok kısa sürede popüler oldu. Google Lens uygulaması geçtiğimiz günlerde İOS platformuna katılmıştı.

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