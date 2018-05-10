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Google’ın yapay zekası insanları fena kandırıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 20:56 | Son Güncelleme

Google’ın yeni nesil yapay zekası hünerlerini Google I/O etkinliğinde gösterdi. Bu hünerlerden birisi olan yapay zeka destekli Google Duplex, robot olduğunu fark ettirmeden insanlarla telefonda konuşabiliyor, randevu dahi alabiliyor.

Google’ın yapay zekası insanları fena kandırıyor!

Google Duplex, aslında bir robot. Ancak bu robot öylesine gelişmiş ki sizin yerinize kuaförünüzü arıyor, kuaförünüz ile konuşuyor ve randevu alıyor. İşin ilginç yanı kuaförünüz karşısında bir robot olduğunu ve onunla konuştuğunu anlamıyor.

GOOGLE DUPLEX SİZİN YERİNİZE İŞLERİNİZİ HALLEDİYOR

zeka

Siri’nin daha da gelişmiş bir kardeşi olan Google Duplex’in çalışma prensibi ise oldukça basit. Uygulama kullanıcısından ‘’kuaförümden x saate randevu al’’ komutunu aldığında hemen kuaförünüzün numarasını rehberden buluyor ve arıyor. Birazdan bir robot ile konuşacağından haberi olmadan telefonu açan kuaför, Alo dedikten sonra Google Duplex işini yapmaya başlıyor. Kullanıcısının istediği saate randevu oluşturmak istediğini söyleyen Google Duplex, kuaförle sesli olarak iletişime geçiyor, bu iletişimde tıpkı bir insanmış gibi ‘’ımmm’’ veya ‘’hmm’’ gibi tepkiler verebiliyor. Randevu saati müsait olmadığında başka bir saate randevu alma kararı dahi alabiliyor.

Google’ın yapay zeka alanına kazandırdığı büyük hazinelerden biri olan Google Duplex, şimdilik piyasada değil. Google etkinliğinde sadece tanıtımı gerçekleştirilen Duplex, hizmete girdiğinde işimizi çok kolaylaştıracak gibi.

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Anahtar Kelimeler:
Google Duplex Google yapay zeka

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