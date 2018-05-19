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Google kullanıcıların verilerini depolayıp, herkesi fişlemiş! Oracle: Elimizde deliller var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.05.2018 22:00 | Son Güncelleme

Android kullanıcılarından izinsiz bir şekilde veri topladığı iddiası ile Google'a inceleme başlatıldı. Avustralya'da başlatılan incelemede Google'ın ana firması Alphabet'in arama geçmişleri ve kullanıcı konumları üzerinde detaylı veri topladığı belirtiliyor. İddiaları ortaya atan Oracle firması yeterli kanıta sahip olduğunu da belirtiyor.

Google kullanıcıların verilerini depolayıp, herkesi fişlemiş! Oracle: Elimizde deliller var

Android kullanıcılarından izinsiz bir şekilde veri topladığı iddiası ile Google'a inceleme başlatıldı. Avustralya'da başlatılan incelemede Google'ın ana firması Alphabet'in arama geçmişleri ve kullanıcı konumları üzerinde detaylı veri topladığı belirtiliyor. İddiaları ortaya atan Oracle firması yeterli kanıta sahip olduğunu da belirtiyor.

Chip'te yer alan habere göre Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun (ACCC) söylediğine göre her ay toplanan veriler cihaz başına yaklaşık olarak 1 gigabyte'a ulaşıyordu.

FİŞLEMENİN PARASINI DA KULLANICILARDAN ÇIKARMIŞ

Oracle'ın raporuna göre bu bilgilerin taşınması, her ay kullanıcıların veri kotasının bir kısmını kullanıyor ve Avustralyalı kullanıcılar, farkında olmadan Google'a gönderdikleri veriler için telekom firmalarına para ödüyorlar.

ÖZELLİKLE KONUM BİLGİSİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Avustralya'da 10 milyonun üzerinde Android kullanıcısının bulunması ve Facebook-Cambridge skandalının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olması, ülkenin Gizlilik Komisyonu'nun da incelemeye katılmasına sebep oldu. Bir ACCC sözcüsünün söylediğine göre Oracle'ın Google hizmetleri hakkında sunduğu bilgiler şu anda değerlendiriliyor ve kullanıcılar için konum verisi hakkında ne kadar bilgi sunulduğu inceleniyor...

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Anahtar Kelimeler:
Google oracle Avustralya dava veri

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