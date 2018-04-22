Google Maps konum geçmişi nasıl öğrenilir?

Özellikle Android'li telefon kullanıcıları, Google ile inanılmaz derecede çok veri paylaşıyor. Google'ın Timeline işlevi, paylaştığınız verilerden konumla ilgili olanları bir bakışta görmenizi sağlıyor, dilerseniz konumla ilgili işlevleri kapatmanıza veya verileri indirmenize izin veriyor.

Telefonunuz yoluyla kaydedilen konum bilgilerini görmek için Google Maps Timeline'ı (Zaman çizelgesi) açın. Timeline'a Google Maps içerisinden Menü düğmesi > Zaman çizelgesi yoluyla da ulaşabilirsiniz.

Burada gittiğiniz yerler hakkında birçok bilgi göreceksiniz. Yolculuklarınızı harita üzerinde ve en sık ziyaret ettiğiniz konumlara birer bağlantı olarak görebilirsiniz. "Gezileriniz" arasında, zaman çizgisi üzerinde tarihe veya konuma göre dolaşabilirsiniz. Konuma tıkladığınızda, bu konumu en son ne zaman ziyaret ettiğinizi göreceksiniz.

Gezi üzerine tıklayarak yolculuğu nasıl yaptığınız, yolculuğun süresi gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Fotoğraflarınızı Google Fotoğraflar üzerinde saklıyorsanız, bu konumlarla ilişkili fotoğrafları da burada göreceksiniz. Dilerseniz bu işlevi Zaman çizgisi ayarlarından kapatabilirsiniz.

Konum Geçmişini Silme

Konum geçmişini kapatmak isterseniz, Etkinlik kontrolleri sayfasına gidin ve Konum Geçmişi altındaki Duraklat düğmesine tıklayın.

Google Maps'te kayıtlı tüm konum bilgilerini silmek için Google Maps Timeline'a gidin ve Ayarlar > Tüm konum geçmişini sil'e tıklayın.

chip.com.tr'nin haberine göre tüm konum geçmişini silmek istemiyorsanız, gezileri üzerine tıklayarak tek tek silebilirsiniz.