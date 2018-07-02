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Google Maps’te Waze esintileri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Her gün gelişen yapısıyla dünyanın bir numarası konumunda bulunan Google Maps’e yine bir özellik geliyor. Özellik, eve giderken kötü sürprizlerle karşılaşmamızı engellemeyi amaçlıyor.

Google Maps’te Waze esintileri

Google’ın birkaç yıl önce satın aldığı Waze, beklentiler aksine birçok sevilen özelliğini Google Haritalar’a göndermedi. Ancak geliştirmeler ve yeniliklerin sonu gelmiyor. Örneğin bugün ABD’li şirketin bazı kullanıcılarla yeni bir özelliği denediği ortaya çıktı.

Yol durumunu gösterme, ülkemizde çok yaygın olmasa da bilinen bir özellik. Uygulama, şayet yol üzerinde çalışma varsa, bunu harita üzerinde gösterebiliyor ve rotasını bu nokta üzerinden geçirmiyor. Kaynağı hemen her zaman kullanıcı olan bu verilerin ise, şüphesiz geri bildirime ihtiyacı var. Bu bağlamda ilk aşamada, yol yakınından geçen kullanıcılardan yolun hala kapalı olup olmadığı bilgisi alınmaya çalışılıyor. Özellik şu anda çok kısıtlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor. Bunun ardındansa kaza gibi başka durumlar hakkında da geri bildirim toplama çalışması yapılacak.

Bu sistem düzene oturduğu zamansa günlük rotanız üzerinde çalışma olduğunda özel bildirimler gönderilmesi beklenebilir. Böyle bir durumda, eve dönerken veya işe giderken kötü sürprizlerle karşılaşma ihtimalimiz epey azalacaktır.

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