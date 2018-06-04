Google önemli bir projeyi daha durdurdu!

Google, kişisel teknoloji deneyimini geliştirmek adına olumlu işler yapan bir şirket. Ancak şirketin bir de görülmeyen bir yanı var; Tıpkı Güney Koreli Samsung’un bir ara tank üretmesi gibi Google’da ABD askeri gücüne teknolojik destek sağlıyor. İşte bu desteklerden biri yapay zeka konusundaydı. Google’ın ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile birlikte yürüttüğü Maven adlı bu askeri yapay zeka projesi beklenmedik şekilde iptal oldu.
Google’ın proje iptalini New York Times, Gizmodo ve Buzzfeed gibi Amerika’da faaliyet gösteren medya mecraları duyurdu. Gelen haberlere göre Google yöneticilerinden Diane Greene, 2019 yılı sonunda süresi bitecek olan 18 aylık anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını proje çalışanlarıyla paylaştı.
Maven projesinin değeri ise dudak uçuklatacak cinsten. Projenin yaklaşık olarak 8 milyon 6 bin dolarlık bir hacme sahip olduğu söyleniyor. Bu projenin ilk kez gündeme gelişi de değil. Daha önce Google çalışanları projeye karşı olduklarını belirterek imza kampanyası başlatmış, Google’ı savaş ticaretinden uzak durmaya çağırmıştı. Görünüşe göre şirket, çalışanlarının sesine kulak verdi ya da anlaşmada Google’ın istemediği bir değişiklik oldu.
İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum