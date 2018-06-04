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Google önemli bir projeyi daha durdurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

ABD’li teknoloji devi Google, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile ortaklaşa yürüttüğü Maven adlı askeri yapay zeka projesini iptal etti. Google, ABD askeri gücü için önemli bir yeri olan projeyi sürdürmeme kararı aldı.

Google önemli bir projeyi daha durdurdu!

Google, kişisel teknoloji deneyimini geliştirmek adına olumlu işler yapan bir şirket. Ancak şirketin bir de görülmeyen bir yanı var; Tıpkı Güney Koreli Samsung’un bir ara tank üretmesi gibi Google’da ABD askeri gücüne teknolojik destek sağlıyor. İşte bu desteklerden biri yapay zeka konusundaydı. Google’ın ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile birlikte yürüttüğü Maven adlı bu askeri yapay zeka projesi beklenmedik şekilde iptal oldu.

GOOGLE MAVEN PROJESİ ÇALIŞANLARINA HABER VERDİ

Google’ın proje iptalini New York Times, Gizmodo ve Buzzfeed gibi Amerika’da faaliyet gösteren medya mecraları duyurdu. Gelen haberlere göre Google yöneticilerinden Diane Greene, 2019 yılı sonunda süresi bitecek olan 18 aylık anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını proje çalışanlarıyla paylaştı.

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ASKERİ YAPAY ZEKALI MAVEN PROJESİNİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Maven projesinin değeri ise dudak uçuklatacak cinsten. Projenin yaklaşık olarak 8 milyon 6 bin dolarlık bir hacme sahip olduğu söyleniyor. Bu projenin ilk kez gündeme gelişi de değil. Daha önce Google çalışanları projeye karşı olduklarını belirterek imza kampanyası başlatmış, Google’ı savaş ticaretinden uzak durmaya çağırmıştı. Görünüşe göre şirket, çalışanlarının sesine kulak verdi ya da anlaşmada Google’ın istemediği bir değişiklik oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Google ABD Pentagon Maven yapay zeka

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