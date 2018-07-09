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Google Pay yenilendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

Yenilenen arayüzü ile Google Pay, artık daha kullanışlı ve kolay.

Google Pay yenilendi!

Google’ın özellikle sanal ortamda iş verenlerin kullanmakta olduğu para gönderme-alma platformu Google Wallet, yakın bir zamanda isim değiştirerek Google Pay adını almıştı. Bu düzenlemenin ardından yeni bir arayüz bekleyişine giren kullanıcılar, sonunda bekledikleri arayüze kavuştu.

Google Pay’in yeni web uygulaması artık Google’ın diğer hizmetlerine de kısayol barındıracak şekilde yeniden düzenlenmiş durumda. Google Haritalar gibi farklı uygulamaların Pay üzerinden görüntülenebildiği yeni arayüz, Product Sans yazı fontu ile beraber geliyor.

Ancak yeni düzenleme ile beyaz font sıkıntısı şimdiden birçok kullanıcıyı rahatsız etmiş durumda. Bu konuda Goole, koyu arka plan güncellemesi getirir mi bilmiyoruz ancak kesinlikle fazlasıyla göz alıcı olduğu bir gerçek.

Google Pay’in yeni görsel araçlara ek olarak bir destek sayfası ve yeni özelliklerinin anlatıldığı bir web sekmesi de bulunuyor. Tüm ödemeler “Etkinlik” sayfasından rahatlıkla takip edilebilirken, abonelikler “Abonelikler” sayfasından yönetilebiliyor ve faturalar ile adresler yine ilgili sayfalardan düzenlenebiliyor.

Bu düzenlemenin ardından artık işlemler daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: Teknolojioku

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Google Pay teknoloji

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