Google Pixel 3 ekranı nasıl olacak?

Google, kendi Android telefonunu üretmeye Pixel serisi ile başlamıştı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 2 modellerine yaşanan sorunlardan ders alacak olan Google, bu yıl karşımıza Google Pixel 3 ile çıkacak.

Pixel 3 ve Pixel 3 XL olmak üzere iki model tanıtacak olan Google’ın, bu modellerde kaç inç büyüklüğünde ekran kullanacağı belli oldu.

Sızıntı devi OnLeaks, Pixel 3 modelinin 5.3 inç büyüklüğünde çentiksiz bir tasarım ile geleceğini, Pixel 3 XL‘in ise 6.2 inç büyüklüğünde çentikli tasarım ile geleceğini dile getirdi.

Android P sürümü ile çentiğe resmi olarak destek veren Google’ın böyle bir hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tasarım açısından Pixel 2’ye benzer bir tasarım ile gelmesi beklenen Pixel 3‘ün, 6 GB RAM ve Snapdragon 845 yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

Kutusundan Android P sürümü ile çıkacak olan Pixel 3 modelleri, yeni Android sürümlerini direkt alacak olan modeller arasında yer alacak.

Eylül ayındaki iPhone etkinliğinden sonra tanıtılması beklenen

Pixel 3, Android cephesinin en iyi telefonu olması bekleniyor. Kamera konusunda tek kamera ile bile DxOMark‘ta zamanında zirveye oturan Pixel, bu yılki modeli ile yine adından söz ettirecek gibi görünüyor. Son olarak bu modellerde yapay zekanın bulunacağını belirtelim.

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